Day Mesquita e Pedro Saeys apresentam Dom

Transbordando amor, Day Mesquita celebra o nascimento do seu primeiro filho com Pedro Saeys

Por Mariana Silva Publicado em 19/11/2022, às 09h45

Descrever os sentimentos que cercam Day Mesquita (37) desde a chegada do pequeno Dom (1 mês) não é uma tarefa tão simples. Por outro lado, o amor — incondicional, segundo ela — é o que equilibra, com simplicidade, todos eles. “É uma loucura! Uma mistura de sensações, sentimentos, dúvidas. Vem tudo junto e de uma vez, fica difícil definir. Fora o amor enorme, incondicional. É clichê, eu sei, mas é algo que a gente realmente desconhece antes de ter um filho”, declara a atriz, que ao lado do amado, o produtor Pedro Saeys (28), apresentou seu pequeno com exclusivade à CARAS. “Achava ele mais parecido comigo. Agora, depende do dia”, diz a estrela, aos risos.

Muito esperado, Dom veio ao mundo pesando 3,7 kg e sem complicações. Dois dias após o parto, porém, precisou voltar ao hospital, onde ficou internado por cinco dias para tratar um quadro de icterícia. “Nós ficamos muito assustados, pois não sabíamos o que ia acontecer. Era para ser só um banho de luz e virou internação, soro na veia, coleta de sangue... Ele é tranquilinho e foi superbem, mas eu e o Pedro ficamos com o coração apertado”, relembra Day. Agora, ela curte cada segundo da nova rotina com o filho nos braços. “Acho que sou superprotetora, mas estou tentando cumprir meu papel com leveza, até para que Dom entenda, desde pequeno, que eu estou ao seu lado, mas ele tem o próprio espaço e tempo”, explica ela.

Ainda que não tenha idealizado ou criado expectativas sobre a gestação ou a maternidade, a atriz precisou enfrentar os desafios do puerpério e desmistificou a ideia de facilidade. “Tinha lido muita coisa, mas não imaginava nada do que estava por vir. Passei pelo baby blues e me senti em um buraco. Foram crises de choro e pensamentos aleatórios, que me faziam agir no automático e sem raciocinar, de fato”, diz Day, que teve apoio da mãe, Regina, e do eleito em todo o período. “Pedro é um grande parceiro. Tentava amenizar tudo. E minha mãe, que mora em São Paulo, esteve conosco no Rio por 15 dias, o que ajudou demais. Agora estamos adaptados”, afirma.

Juntos há três anos, Day e Pedro estão ainda mais unidos e viram na chegada do herdeiro um novo motivo para admiração. “Ele é um pai incrível e eu já imaginava que seria dessa forma por conta do cuidado que vi em toda a gestação”, elogia a mamãe. Apesar das demandas com o bebê, ambos fazem questão de cultivar o tempo a dois. “Quando Dom foi internado, tínhamos feito aniversário de namoro e esquecido, mas depois aproveitamos para sair um pouco e curtir o momento. Há algumas semanas, também começamos a ter mais tempo juntos em casa. Quando o Pedro chega do trabalho, assistimos a alguma coisinha e jantamos juntos”, detalha. Por enquanto, o casal, que também tem as cachorrinhas Ayla e Eva, descarta a ideia de ter outros filhos. “Pedro quer tentar mais um, mas ainda não temos uma ideia formada sobre isso. Acho que se quisermos, daqui uns anos, e se eu não puder, pensaremos em adoção. Mas é algo ainda distante”, afirma.

De férias das novelas desde o fim de Amor sem Igual, exibida pela RecordTV, em 2019, e aguardando a estreia de uma minissérie que estrelou para uma plataforma de streaming, a atriz celebra 15 anos de carreira com orgulho, mas não tem pressa para voltar ao trabalho. “Já fui mais autocrítica, hoje, olho meu caminho com respeito. Amo meu trabalho e acho que cada personagem veio no momento certo”, reflete. “Pretendo voltar, mas desejo uma oportunidade que me desafie profissionalmente”, emenda ela, que, em breve, poderá ser vista na reprise de Jesus, na RecordTV.

Fotos: L.A. Foto Estúdio