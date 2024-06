David Brazil deu conselho a Neymar em meio à polêmica com Piovani: "Sofro"

Em meio à polêmica entre Luana Piovani e Neymar , o amigo do craque David Brazil disse que o aconselhou a não se envolver em briga na internet

Luana Piovani e Neymar se envolveram em uma polêmica na web. Os dois trocaram farpas após a atriz criticar o jogador por causa de uma notícia sobre o envolvimento dele com uma incorporadora que quer construir imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode levar à privatização das praias brasileiras. Amigo do craque, David Brazil disse que o aconselhou a não se envolver em briga na internet.

"Acho isso de quinta [categoria], um homem desses, com um nome desses, como vai dar engajamento para esse povo. Falo que não vale a pena, mas ele é um menino que é esquentado. Vejo aquilo e sofro, não acredito que esse rapaz, esse ser humano, conheço ele há mais de 15 anos, está dando engajamento para esse povo de quinta", disse ele ao portal Terra durante a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr foi realizada nesta segunda-feira, 3, em São Paulo.

Leilão de Neymar arrecada o dobro de edição passada

Em uma publicação nas redes sociais, após o término do evento, o Instituto anunciou que os lotes leiloados nesta edição renderam cerca de R$ 21 milhões. "Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$21 Milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!", diz a nota.

Entre os itens estava um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé, que ficou com Carlinhos Maia. De acordo com informações do portal Quem, o item foi arrematado pelo valor de R$ 450 mil.