David Beckham processa astro de hollywood e pede indenização de R$ 98 milhões

De acordo com David Beckham, o ator de Hollywood o convidou para fazer publicidade para uma marca em troca de ações da empresa

O ex-jogador de futebol inglês, David Beckham, está processando Mark Wahlberg por "conduta fraudulenta". Segundo informações do The Sun, o jogador alegou que foi "enganado" pela estrela de Hollywood a trabalhar com a marca fitness F45 Training, fazendo-o perder milhões de libras.

O acordo teria acontecido em 2007, quando o inglês passou a atuar pelo clube de futebol norte- americano LA Galaxy. Na época, ele se mudou para o mesmo bairro que o ator em Los Angeles e iniciou uma amizade com o ator.

O marido de Victoria Beckhamconcordou em ser o embaixador global da empresa, promovendo sua "linha" de treinos personalizados pela F45 Training, da qual Wahlberg veio adquirir ações anos depois. À Justiça da Califórnia, Beckham alega ter sido prometida uma participação nas ações da marca como pagamento pela divulgação da rede de academias em suas redes sociais. Entretanto, pouco tempo depois da publicidade, os títulos da F45 despencaram na bolsa e deram prejuízo a Beckham.

Em 2022, a empresa DB Ventures de Beckham, juntamente com o empresário de golfe Greg Norman, abriram uma ação contra a F45 Training. Ambos alegaram que foram enganados pela marca, e David declarou que, após a publicidade nas redes, a empresa sofreu uma queda das ações, deixando-o com um prejuízo de cerca de € 8,5 milhões - aproximadamente R$54 milhões na cotação atual.

Dois anos após o registro do processo, em 2024, a dupla foi instruída por um juiz a separar seus casos. Atualmente, Beckham está processando diretamente Mark Wahlberg, bem como sua empresa, a Mark Wahlberg Investment Group (MWIG), e os fundadores do grupo fitness, Adam Gilchrist e Rob Deutsch. O jogador agora demanda a indenização por danos de US$ 18,85 milhões (R$ 98,5 milhões aproximadamente).

Em resposta, Wahlberg e os co-réus declararam que as acusações de fraude são infundadas e pediram que o juiz responsável rejeite o processo. O trio alegou, ainda, que a DB Ventures estava culpando os outros por seus próprios erros. "A reclamação (de Beckham] de 209 páginas e 610 parágrafos tenta compensar com extensão o que lhe falta em mérito”, disse o documento obtido pelo The Sun.

O ator se uniu à empresa como um acionista minoritário em 2019, após adquirir uma participação na F45 Training através do seu grupo de investimento. Todavia, em agosto de 2023, a F45 Training revelou que havia deixado a Bolsa de Valores de Nova York, após sofrer uma queda severa de 75% no preço de suas ações.

Até agora nenhum dos representantes dos famosos se pronunciou sobre.