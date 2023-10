Filhos de David Beckham roubam a cena em evento com o pai e a mãe

A família se reuniu nesta terça-feira, 03, para a estreia da série documental de David Beckham na Netflix

Eles cresceram! David Beckham apareceu do lado da família toda para a première de sua nova série documental, “Beckham” que vai contar a trajetória do craque inglês. Dividida em quatro episódios de 60 minutos e foi produzida pela Netflix, e tem lançamento previsto para essa quarta-feira, 04 de outubro.

Acompanhado de sua esposa, a empresária e ex-spice girl, Victoria Beckham, o jogador apareceu ao lado de sua família completa no red carpet nesta terça-feira, 03. Juntos desde 1997, eles são pais de 4 filhos, Brooklyn Beckham, de 24 anos, Romeo Beckham, de 21 anos, Cruz Beckham, de 18, e a única menina, Harper Beckham, de 12 anos.

Os filhos mais velhos do casal estavam acompanhados de suas respectivas parceiras. Brooklyn, o filho mais velho do casal, posou ao lado de sua esposa, Nicola Peltz Beckham e Romeo estava junto de sua namorada, a influencer, Mia Regan.

A série vai trazer o passado humilde do então garoto, quando ainda vivia no leste de Londres, passando em detalhes pela determinação e a vontade de vencer do ex-jogador. Sempre mostrando os altos e baixos, é exaltada a batalha para encontrar o equilíbrio entre ambição, amor e família do astro.

Confira fotos:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Filho mais novo de David e Victoria faz tatuagem em homenagem a mãe

Parece que os filhos de David e Victoria Beckham estão cientes de quanto seus pais são icônicos e fazem questão de exaltar a dupla. Dessa vez foi Cruz Beckham que resolveu homenagear a mãe e recordar seus tempos de Spice Girl e fazer uma tatuagem dedicada a ela.

O jovem, que completou 18 anos em fevereiro, escreveu "Posh", uma referência ao apelido da mãe na época da girlband famosa dos anos 90. E essa não é a única tatuagem que o jovem tem homenageando os pais! Cruz também tem no corpo uma rosa com a frase “Mum and Dad”, que traduz para “Mãe e Pai”, logo em cima da flor.