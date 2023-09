Filho mais novo de David e Victoria, Cruz Beckham, faz tatuagem em homenagem a mãe

Cruz Beckham relembrou os tempos de Spice Girl da mãe e resolveu eternizar na pele com uma tatuagem

Parece que os filhos de David e Victoria Beckham estão cientes de quanto seus pais são icônicos e fazem questão de exaltar a dupla. Dessa vez foi Cruz Beckham que resolveu homenagear a mãe e recordar seus tempos de Spice Girl e fazer uma tatuagem dedicada a ela.

Cada integrante das Spice Girls usavam um nickname que virou febre entre os fãs no fim dos anos 90 até pouco depois do início da década de 2000. Enquanto Victoria Beckham era a ‘Posh Spice’, Mel B era a ‘Scary Spice’, Mel C, a ‘Sporty Spice’, Emma Bunton, a ‘Baby Spice’ e Geri Halliwell era a ‘Ginger Spice’.

O jovem, que completou 18 anos em fevereiro, escreveu "Posh", uma referência ao apelido da mãe na época da girlband famosa dos anos 90. Foi Pablo, o tatuador do menino, quem postou a tatuagem que foi feita no braço direito. E essa não é a única tatuagem que o jovem tem homenageando os pais! Cruz também tem no corpo uma rosa com a frase “Mum and Dad”, que traduz para “Mãe e Pai”, logo em cima da flor.

Em 2023, David e Victoria Beckham completaram 24 anos de casados e comemoraram a data em suas redes sociais. A dupla compartilha quatro filhos, Brooklyn Beckham, de 24 anos, Romeo Beckham, que acaba de completar 21 anos no último sábado, 2, Cruz Beckham, de 18, e a única menina do casal, Harper Beckham, de 12 anos.

Victoria Beckham toma decisão sobre volta para as 'Spice Girls'

Victoria Beckham parece ter tomado uma decisão quanto à volta para as Spice Girls. Depois de ter ficado de fora da comemoração de 25 anos do grupo, ao que tudo indica, a estilista cedeu e deve participar dos 30 anos da famosa girlband dos anos 90.

“Nos últimos anos, as Spice Girls estão trabalhando como um grupo de quatro mas, pela primeira vez em muito tempo, Victoria decidiu participar e está feliz em comemorar um marco de 30 anos. Suas agendas são muito apertadas, então colocá-las em uma sala para as reuniões é difícil. Mas nos últimos seis meses houve mais contato entre as cinco do que em qualquer momento desde as Olimpíadas de 2012", disse a fonte.