Victoria Beckham toma decisão sobre volta para as 'Spice Girls'

As ‘Spice Girls’ completam 30 anos em 2024 e grupo tem planos de show especial e documentário

Victoria Beckham parece ter tomado uma decisão quanto a volta para as Spice Girls. Depois de ter ficado de fora da comemoração de 25 anos do grupo, ao que tudo indica, a estilista cedeu e deve participar dos 30 anos da famosa girlband dos anos 90.

De acordo com o tabloide The Sun, as Spice Girls estão considerando fazer uma apresentação especial, em 2024, no palco do Glastonbury's Pyramid. Além disso, um documentário com imagens inéditas da trajetória do grupo também pode ser lançado.

Ainda segundo informações do veículo, Emma Bunton, atualmente com 47 anos, Geri Halliwell, de 50, Melanie Brown, de 48 e Mel C, de 49 já concordaram provisoriamente com as datas da turnê.

De acordo com a fonte, nos últimos tempos as Spice Girls vinham trabalhando como um grupo de quatro integrantes. Em 2019 as Spice Girls se reuniram para a turnê comemorativa de 25 anos, mas Victoria não quis fazer parte e não participou da celebração, no entanto, Victoria decidiu participar pelo marco dos 30 anos, e então a conversa entre as cinco voltou a ocorrer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Spice Girls (@spicegirls)

“Nos últimos anos, as Spice Girls estão trabalhando como um grupo de quatro mas, pela primeira vez em muito tempo, Victoria decidiu participar e está feliz em comemorar um marco de 30 anos. Suas agendas são muito apertadas, então colocá-las em uma sala para as reuniões é difícil. Mas nos últimos seis meses houve mais contato entre as cinco do que em qualquer momento desde as Olimpíadas de 2012', disse a fonte.

Além disso, Victoria estaria animada de fazer 50 anos no mesmo ano em que o grupo celebra 30 anos: “Victoria fará 50 anos no próximo ano, e o grupo fará 30 anos, então parecem dois aniversários bons demais para perder. Não haverá música nova, e Victoria sempre esteve convencida de não se apresentar ao vivo a menos que acontecesse uma oportunidade incrivelmente emocionante como essa".

O grupo ainda estaria em negociações sobre o possível show para fazer acontecer. A intenção é que seja feita uma cobertura dos bastidores do projeto para ser mostrado no documentário: “As meninas discutiram um documentário que mostraria cenas inéditas dos bastidores, além de entrevistas atuais. Todas as cinco estão animadas para marcar 30 anos de alguma forma. É muito emocionante.”