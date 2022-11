Spice Girls se reúnem e fãs vão à loucura com amigas dublando música do grupo

O ex-jogador David Beckham, marido de Victoria, fez questão de registrar o momento das Spice Girls reunidas na pista de dança

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 19h28

A famosa banda de pop Spice Girls decidiu se reunir neste domingo, 6, para comemorar o aniversário de Geri Horner (50). Enquanto tocava “Say You’ll Be There”, a famosa “Ginger Spice” se empolgou e divertiu dublando o hit, acompanhada das suas parceiras Victoria Beckham (48), Emma Bunton (46) e Mel C. (48).

David Beckham, marido de Posh, fez questão de registrar o momento de diversão das amigas, filmando a esposa com as ex-companheiras do grupo cantando. “Especial celebrando a Ginger este fim de semana é ainda mais especial para capturar este momento das meninas. Uma amizade para a vida!”, escreveu o empresário e ex-jogador de futebol britânico.

Ginger havia adiado a comemoração de seu aniversário, que foi no dia 6 de agosto, devido à morte da rainha Elizabeth II. Então, decidiu se juntar com suas antigas companheiras para celebrar a data posteriormente. O evento aconteceu em uma luxuosa casa em Oxfordshire, na Inglaterra, onde mora junto do marido Christian Horner. A única integrante do quinteto original que não esteve presente foi Mel B. (47).

Vale lembrar que recentemente o grupo anunciou que o irão lançar uma edição especial do álbum Spiceworld, para celebrar os 25 anos de seu lançamento, que alcançou o topo das paradas musicais, em novembro de 1997. O projeto tinha músicas como “Too Much”, “Spice Up Your Life” e “Stop”.

