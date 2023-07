David e Victoria Beckham celebram 24 anos de casados: “Exemplo”

O ex-jogador de futebol David Beckham e sua esposa Victoria foram às redes sociais celebrar os 24 anos de casados

Nesta terça-feira, 4, David e Victoria Beckham encantaram seus seguidores ao celebrarem em suas redes sociais o marco de 24 anos de casados. O ex-jogador de futebol e a empresária trocaram declarações românticas e receberam o amor de fãs.

Em seu Instagram, David compartilhou uma foto antiga do casal de 4 de julho de 1999, ano em que se conheceram. Na legenda, o ex-atleta se declarou: “24 anos e contando. Para a melhor esposa, mãe e parceira de bebidas (na maioria das vezes). Feliz aniversário, te amo muito”.

Nos comentários da publicação, os seguidores de David adoraram a foto e rasgaram elogios ao casal! “Um exemplo para minha geração”, escreveu um fã sobre o casal. Outra seguidora escreveu: “Quando dois se tornaram um”. E uma admiradora declarou: “Amor jovem que continua até hoje”.

Victoria também foi ao seu Instagram se declarar para o marido e celebrar a data especial. A ex-Spice Girl compartilhou diversas fotos atuais ao lado do amado e escreveu uma legenda romântica e com muito bom-humor. “Ainda dando as mãos e ainda rindo (com você e não apenas de você). Te amo muito”, escreveu a atual designer de roupas de grife.

Os seguidores de Victoria adoraram o post romântico e encheram o casal de amor nos comentários! “Eu lembro de vocês da minha infância. Todos os casais terminaram, mas vocês continuam juntos. É muito precioso. Admiro vocês”, escreveu uma fã. “Legais e simpáticos”, elogiou outro seguidor. Uma admiradora ainda comentou: “Único casal de Hollywood que eu ainda tenho esperança”.

Estética!

A fim de se manter mais jovem, Victoria Beckham decidiu realizar um tratamento estético considerado o mais doloroso do mundo. A estrela desembolsou cerca de R$ 4 mil no procedimento.

"Não é para os fracos de coração e ela aplica um creme anestésico na pele 90 minutos antes do tratamento, que consiste em 24 agulhas de 4 mm inseridas em seu rosto", disse uma fonte ao jornal The Sun sobre o procedimento que se chama Morpheus8.