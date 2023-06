Victoria Beckham faz tratamento estético de ouro 'mais doloroso do mundo'

O tratamento se chama Morpheus 8 e Victoria Beckham paga mais de 4 mil reais por sessão

Aos 49 anos a ex spice girl, Victoria Beckham, está fazendo de tudo para se manter jovem, inclusive decidiu desembolsar mais de R$ 4 mil em tratamento estético considerado o mais doloroso do mundo.

Chamado de Morpheus8, o procedimento consiste no microagulhamento, onde a pessoa recebe 24 agulhas revestidas em ouro no rosto, e é feito pela empresária a cada seis meses, para rejuvenescimento da pele do rosto.

"Não é para os fracos de coração e ela aplica um creme anestésico na pele 90 minutos antes do tratamento, que consiste em 24 agulhas de 4 mm inseridas em seu rosto", disse uma fonte próxima ao jornal The Sun.

“É doloroso, mas Victoria jura que mantém a pele com uma aparência tão boa”, afirmou o contato que acrescentou que Victoria é adepta de diversos tratamentos de beleza e gosta de experimentar novas técnicas para manter a sua pele bonita. A ex-Spice Girl paga £ 700 por sessão (R$ 4,3 mil, segundo cotação atual).

O procedimento é tão doloroso que de acordo com a reportagem do The Sun, algumas pessoas que iniciaram o tratamento desistiram no meio da sessão, porque a dor se mostrou "muito insuportável".

David e Victoria Beckham surpreendem seguidores ao compartilharem treino juntos

David e Victoria Beckham causaram comoção nas redes sociais ao surgirem treinando juntos. Em seu Instagram, o ex-jogador de futebol compartilhou um vídeo em que surgia treinando perna de mãos dadas com sua esposa.

“Feliz segunda-feira em uma quinta-feira”, escreveu o ex-atleta na legenda em que parecia se exercitando de mãos dadas com a ex-integrante das Spice Girls.

Os seguidores do casal adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Melhor casal”, declarou uma fã. E outro seguidor opinou: “A Vic está malhando mais forte que o Dave”.