Davi acertou ou errou ao divulgar doações para o RS? Vote na enquete

Davi Brito (21), o campeão do BBB 24, faz parte da lista dos famosos que resolveram arregaçar as mangas, literalmente, e ajudar pessoalmente as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Apesar de sua atitude nobre, durante passagem pelo RS, o ex-motorista de aplicativo dividiu internautas e gerou polêmicas. Entenda.

Enquanto esteve no Rio Grande do Sul, Davi foi chamado de insensível e inconveniente ao abrir uma transmissão ao vivo diante do período trágico enfrentado pelo povo gaúcho. O ex-motorista de aplicativo compartilhou algumas fotos sorridente em meio ao desastre climático. Algumas pessoas acharam a atitude desrespeitosa. Vote na enquete!

Na semana passada, Davi chegou ao Rio Grande do Sul para trabalhar voluntariamente ajudando as vítimas das enchentes. Nesse final de semana, o campeão do BBB 24 precisou retornar para Salvador e explicou que precisava resolver assuntos pessoais e voltaria para ajudar mais pessoas assim que pudesse.

O ex-motorista de aplicativo negou que tenha ido embora do RS após supostamente ter sido hostilizado em um dos hospitais do local. Ele garantiu que deve voltar em breve para as regiões afetadas. O ex-BBB planeja retornar quanto antes.

Davi também anunciou uma chave Pix para arrecadar doações aos moradores de regiões afetadas pelas chuvas e se deslocou até o Sul do país. Apesar de mostrar ao público diversos comprovantes de compras, ele virou alvo de críticas por divulgar uma conta de ajuda em seu nome.

Durante sua passagem pelas cidades afetadas, Davi ajudou na cozinha de um dos abrigos e organizou caminhões com mantimentos para os moradores. Em meio a críticas, o jovem seguiu mostrando comprovantes de compras a respeito de valores doados.

Com experiência por ter sido do exército, o campeão do BBB 24comentou que seu objetivo é ser voluntário e fazer o que estiver ao seu alcance.