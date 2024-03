Danielle Winits revela detalhe sobre reconciliação com André Gonçalves

Em entrevista, Danielle Winits revelou detalhe que ninguém sabia sobre sua reconciliação com André Gonçalves após breve separação em seu casamento

A atriz Danielle Winits surpreendeu ao revelar detalhes sobre sua reconciliação com o ator André Gonçalves. O casal, que esteve junto por oito anos, passou por uma separação antes do famoso participar do reality A Fazenda 15, mas acabou voltando até a final do programa da Record.

Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, a artista deu alguns detalhes sobre como o casal reatou seu relacionamento. Segundo Dani, ambos estavam tentando se reconciliar logo antes de André integrar o elenco do programa.

"Existe um tabu sobre o 'felizes para sempre' o tempo inteiro, isso me incomoda um pouco. Eu precisei falar sobre isso, porque ele foi para um programa, mas nós já tínhamos a experiência dessa revisitação e ninguém soube", revelou a loira.

Danielle ainda confessou que a participação de André no reality show influenciou em sua reconciliação. "Foi maravilhoso poder enxergar a mesma pessoa de fora [lá dentro]", disse ela, que apoiou o marido com várias declarações em suas redes sociais durante o programa.

Danielle Winits e André Gonçalves se casaram em 2016, mas tiveram uma breve separação em agosto de 2023. No entanto, até a saída do ator do programa da Record, o casal já havia reatado seu relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Conheça a mansão luxuosa de Danielle Winits e André Gonçalves

No início de março, Danielle Winits chamou atenção de seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais um registro na varanda de sua mansão, localizada em Joá, entre a Zona Oeste e Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, que possui uma belíssima vista para o mar, é avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

Dani divide o local junto com o marido, o ator e ex-A Fazenda André Gonçalves. O casal vive na mansão desde 2021, apelidado carinhosamente por eles de "cabana contemporânea". André chegou a sair da casa após os dois anunciarem a separação, em 2023, mas voltou a morar no local assim que reataram a relação, logo após sua participação no reality rural da Record TV.

Dona de cliques belíssimos, Danielle Winits aproveita o cenário paradisíaco de sua mansão para realizar seus ensaios fotográficos. O último registro compartilhado pela atriz em sua varanda usando um biquíni recebeu diversos elogios dos internautas.

Clique aqui e confira as fotos!