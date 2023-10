Danielle Winits surpreende com homenagem para o ex-marido, André Gonçalves

Com o ex-marido, André Gonçalves, confinado em A Fazenda 15, Danielle Winits faz textão sobre a relação dele com seu filho caçula, Guy

A atriz Danielle Winits agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao compartilhar uma homenagem para o ex-marido, o ator André Gonçalves. Os dois se separaram pouco antes dele entrar no reality show A Fazenda 15, da Record TV, no qual está confinado atualmente. Agora, ela fez um textão para destacar a parceria dele com Guy, que é seu filho caçula.

Em sua mensagem, Dani falou sobre a boa relação que o padrasto construiu com o enteado ao longo da vida juntos. "Esse registro era pra ter sido de ontem. Um “tbt” daqueles pra lembrar o coração de sorrir. Era só pra dizer que esse cara tb te ama, Mas que ainda te quer caminhando e lutando com a touca amarela que é dele. E sua. Há anos… E que ele entende seu hoje um pouco longe daqui. Não costumo falar do amor desses dois por aqui…", disse ela.

E completou: "Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta. Existia algo de cura em com vcs repartir. O que ainda faltava partilhar talvez por esse dia eu aguardava.. Vocês dois desde o início eu espiava…. Teve de presente pintinho, pipa, papagaio, um Atari do nada rss, banho de chuva tb mas sempre com sol pela estrada. As famosas aulas de inglês pra ele sem vc falar sequer uma palavra…. Mesmo de longe por vezes na labuta do teatro e do cinema pela minha caminhada era você que desde os cinco anos dele ali por mim estava. Mal sabia eu, que com ele você também se transformava…".

"Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada…. Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava. Te amamos André Campeão de nossa trilha. Iluminada", finalizou.

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.