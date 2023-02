Dani Calabresa revela desejo por maternidade e entrega motivo: 'Sonho'

Dani Calabresa tinha medo de cachorro até conhecer seu atual marido e o animal de estimação dele, o Pingo; o amor por ele aflorou seu desejo de ser mãe

Dani Calabresa (41) afirmou que tem o desejo pela maternidade. Ela revelou que a vontade de ser mãe foi aflorada pela sua reação com seu cachorro. Em entrevista à CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí, a humorista ainda contou que congelou óvulos, então engravidará em algum momento. "Realizar esse sonho", disparou ela.

Em 2020, durante uma participação no programa É De Casa, a comediante afirmou que até conhecer Pingo, sentia medo de cachorros. A mudança apenas aconteceu porque o animal de estimação já estava na vida de seu atual marido Richard J. Neuman antes do início do relacionamento. "Fui para a casa dele e ele falou que tinha cachorro. Juro que eu fui pensando 'disfarça'. Quando ele abriu a porta e o Pingo veio, eu não sei explicar. Transformou alguma coisa em mim. Eu nunca senti um amor parecido. Ele não me deu medo, ele olhou no meu olho. Senti uma conexão", declarou Dani Calabresa.

"Meu cachorro mudou minha vida! Eu amo tanto o Pingo e ele triplicou minha vontade de ser mãe. Eu tinha vontade de realizar esse sonho quando eu tivesse, feliz, apaixonada, com um parceiro legal que nem o Richard. O Pingo, que é um cachorro, aflorou muito mais isso em mim", afirmou à CARAS Brasil. Ela ainda contou que quer concretizar o desejo quando Deus quiser. "Mas a gente também congelou óvulos, então a gente já tem uma garantiazinha que uma hora vai rolar."

DANI CALABRESA DESABAFA SOBRE COMPARAÇÕES NO BBB

A humorista rebateu as críticas que recebe sobre sua apresentação no quadro C.A.T BBB, na 23ª edição do Big Brother Brasil. Dani Calabresa alvo de comparações com Rafael Portugal (37), seu antecessor no comando do quadro. "Lidar com bom humor", afirmou ela.

"A internet sempre tem um povo que não gosta é resistente com mudança. Até eu sou, quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de alguma temporada, quando eu sei que algum personagem não vai voltar [...] Mas tem muita gente legal, que assiste e que é a maior parte... O Twitter não é a maior parte do Brasil. Desculpa galera, mas é verdade", disparou.

Dani Calabresa ainda falou sobre as dificuldades que enfrenta por estar na frente de um quadro do BBB. Segundo a comediante, cada semana é um desafio devido às dinâmicas do reality show. "É sempre material novo, diferente. Não fica linear, três meses a gente falando das mesmas pessoas... As pessoas mudam de comportamento também lá dentro. Então é muito legal acompanhar, assistir, e a gente tem que ficar envolvida mesmo para acompanhar todos esses arcos de mudança de comportamento de cada participante."