Dani Calabresa rebate comparações sobre quadro no BBB: 'Lidar com bom humor'

Após críticas, Rafael Portugal saiu em defesa de Dani Calabresa por atuação no C.A.T BBB; a humorista declarou que milhões de pessoas gostam dela

Dani Calabresa (41) rebateu as críticas que recebe sobre sua apresentação no quadro C.A.T BBB, na 23ª edição do Big Brother Brasil. A humorista é alvo de comparações com Rafael Portugal (37), seu antecessor no comando do quadro. "Lidar com bom humor", afirmou ela em conversa com a Caras BRASIL durante o Carnaval na Sapucaí.

Nas redes sociais, parte do público do BBB tem criticado a atuação da comediante na atração. "A internet sempre tem um povo que não gosta é resistente com mudança. Até eu sou, quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de alguma temporada, quando eu sei que algum personagem não vai voltar [...] Mas tem muita gente legal, que assiste e que é a maior parte... O Twitter não é a maior parte do Brasil. Desculpa galera, mas é verdade", disparou Dani Calabresa.

RAFAEL PORTUGAL SAIU EM DEFESA DE DANI CALABRESA

Após a colega de profissão ser chamada de "inimiga do humor" por internautas, Rafael Portugal fez uma publicação defendendo a amiga. "Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa", disse ele, em um post feito em seu perfil do Instagram ainda em janeiro.

"Lembro quando ainda sonhava em trabalhar como ator comediante e sentado em uma lan house ficava assistindo vídeos de Stand Up e lá estava Dani já fazendo e já criando textos abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração. Tenho o privilégio de ser da geração da Dani que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado Dani e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória", concluiu o humorista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Portugal (@rafaelportugal)

DANI CALABRESA REVELA DESAFIOS NO BBB

A comediante ainda falou sobre as dificuldades que enfrenta por estar na frente de um quadro do reality show. Segundo ela, cada semana é um desafio devido às dinâmicas do BBB. "É sempre material novo, diferente. Não fica linear, três meses a gente falando das mesmas pessoas... As pessoas mudam de comportamento também lá dentro. Então é muito legal acompanhar, assistir, e a gente tem que ficar envolvida mesmo para acompanhar todos esses arcos de mudança de comportamento de cada participante", revelou Dani Calabresa.