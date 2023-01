Rafael Portugal sai em defesa de Dani Calabresa: 'Peço respeito pela minha amiga'

Rafael Portugal se revolta ao ver críticas ao trabalho de Dani Calabresa no C.A.T. BBB após ela substituí-lo: 'Sem sentido'

O humorista Rafael Portugal (37) fez questão de se pronunciar ao ver comparações do seu trabalho com a humorista Dani Calabresa (41) por causa do quadro C.A.T. BBB, no BBB 23, da Globo. Ele rebateu as críticas para a amiga e a defendeu, dizendo que ela sempre foi uma inspiração em sua carreira no humor.

Em um post no Instagram, ele elogiou a amiga e detonou as críticas.

"Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa", disse ele.

E completou: "Lembro quando ainda sonhava em trabalhar como ator comediante e sentado em uma lan house ficava assistindo vídeos de Stand Up e lá estava Dani já fazendo e já criando textos abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração. Tenho o privilégio de ser da geração da Dani que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado Dani e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória".

Ao ver o post de Rafael Portugal, o apresentador Tadeu Schmidt (48) elogiou a atitude dele. "Você é craque fazendo graça e foi ainda mais espetacular falando sério!!! LINDA mensagem!!! Fiquei ainda mais fã!", escreveu.

Atualmente, Rafael Portugal faz parte do quadro Acredite Em Quem Quiser, do Domingão com Huck.

Dani Calabresa fala da amizade com Tata Werneck

A humorista e apresentadora Dani Calabresa contou sobre a sua relação com Tata Werneck em uma entrevista ao apresentador Fefito, em entrevista ao programa De Lado Com Fefito. Ela contou que as duas se afastaram ao longo dos anos.

"Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro CQC, demorou pra gente se conectar. A gente tem uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar.", declarou.