Cristina Mortágua se explica após anunciar a própria morte: "Revolta"

Cristina Mortágua se explica após anunciar a própria morte; em publicação nas redes sociais, ele publicou texto assustador

Ícone de beleza dos anos 90, a modelo Cristina Mortágua deixou os fãs emocionados ao revelar o motivo que a fez publicar uma notícia falsa de sua própria morte. Em um longo texto, ela refletiu sobre o que está vivendo.

"Bom dia! No meio da confusão e do calor do momento, venho pedir desculpas se assustei vocês. Quem convive com um narcisista abusador e principalmente de idade vai entender e sentir na pele o que venho passando", declarou ela sem citar nomes.

Cristina Mortágua deu a entender que se mudou. "Fui orientada no passado a me mudar para outra cidade com meu filho, mas de formação católica, achei um absurdo deixar minha mãe para trás mesmo ela sendo independente e tendo posses", afirmou

A modelo seguiu desabafando e citou indiretamente uma situação que não ficou esclarecida. "Se a psicóloga tivesse me explicado tim-tim por tim-tim o que viria a acontecer eu não pensaria duas vezes. Tenho exercitado a flexibilidade e colocado limites claros, mas está bastante desafiador, principalmente quando ela insiste que eu namore um amigo dela particular, que é advogado e a manipula. Não adianta explicar a ela o que é manipulação, pois ambos são manipuladores. É uma situação enlouquecedora para mim. Esse amigo do passado chegou até a colocar droga na minha bebida e eu ficar 3 dias sem dormir e sem entender o motivo. Procurei um psiquiatra e ele conversou abertamente sobre o que tinha acontecido: esse homem poderia ter me viciado, mesmo sabendo que eu nunca fiz uso de drogas recreativas. A minha revolta, onde eu quando não sou pega desprevenida é ter que ouvir a minha mãe dizer que eu tenho que casar com esse cidadão, que na verdade não quer mulher nenhuma e por sua personalidade narcísica não admite que eu não faça tudo o que ele quer."

Cristina Mortágua morreu?

Uma série de posts nas redes sociais realizadas no perfil de Cristina Mortágua afirmaram que ela teria sido vítima de latrocínio e teria falecido. "É com difícil palavras que informamos a viagem da nossa querida Cristina para o outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes depois do latrocínio. Seu velório será fechado. Ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda madrugada", escreveram.

Horas depois, outro post foi feito citando o filho dela. "Me deixem ir em paz. Meu filho. Está protegido pelo pai de alma dele. O Ale vai cuidar dele, eu me sinto tranquila e em paz, essa mulher o prazer dela è gritar, acabar com a meditação, desconfiar, amaldiçoar. Eu estou doente por causa dela, ela tem problemas sérios não tratados, ela deixa todos em desespero. Eu preciso ir, chegou a minha hora. So preciso de alguém pra cuidar do Pito ele está idoso. Não deixe nenhum advogado homem chegou perto de mim, ele me drogou e nunca mais eu fui a mesma. Orem pra que eu encontre o meu caminho. Está pesado", escreveram.