Filho de Cristina Mortágua nega rumores de morte da mãe

Perfil de Cristina Mortágua nas redes sociais faz posts com mensagens polêmicas e o filho dela nega os rumores de que a mãe tenha falecido

A ex-modelo Cristina Mortágua deixou os fãs preocupados nesta quarta-feira, 20. Isso porque o perfil dela nas redes sociais chegou a anunciar a morte da estrela. Posts polêmicos foram feitos em seu feed informando que ela teria falecido. Porém, o filho dela, Alexandre, negou os rumores.

Em conversa com o colunista Leo Dias, Alexandre afirmou que sua mãe está viva e que ela não foi vítima de latrocínio. Ao ser questionado se aconteceu algo de errado com a mãe, ele não entrou em detalhes e afirmou que ela que deve contar a história.

O que os posts diziam?

Os posts no perfil de Cristina Mortágua diziam que ela teria sido vítima de latrocínio e teria falecido. "É com difícil palavras que informamos a viagem da nossa querida Cristina para o outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes depois do latrocínio. Seu velório será fechado. Ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda madrugada", escreveram.

Horas depois, outro post foi feito citando o filho dela. "Me deixem ir em paz. Meu filho. Está protegido pelo pai de alma dele. O Ale vai cuidar dele, eu me sinto tranquila e em paz, essa mulher o prazer dela è gritar, acabar com a meditação, desconfiar, amaldiçoar. Eu estou doente por causa dela, ela tem problemas sérios não tratados, ela deixa todos em desespero. Eu preciso ir, chegou a minha hora. So preciso de alguém pra cuidar do Pito ele está idoso. Não deixe nenhum advogado homem chegou perto de mim, ele me drogou e nunca mais eu fui a mesma. Orem pra que eu encontre o meu caminho. Está pesado", escreveram.

Por enquanto, Cristina Mortágua não apareceu nas redes sociais para explicar o ocorrido.