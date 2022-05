Cristiano Ronaldo está disputando cobertura em SC; Saiba quanto custa o imóvel

CR7 e sheiks árabes estão disputando cobertura em arranha-céu em Santa Catarina

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 10h31

Cristiano Ronaldo (37) travou uma disputa com sheiks árabes e outros investidores para comprar uma cobertura em Santa Catarina.

O apartamento é um duplex que estará localizado no edifício Imperium Tower, que vai ser construído na orla de Balneário Camboriú.

De acordo com a coluna Radar, da Veja, o imóvel que está na mira do atleta é avaliado em R$50 milhões. Ele tem 1.318,57m², uma piscina privativa e nove suítes, sendo uma das cinco maiores coberturas do país.

O corretor de imóveis Bruno Cassola, entrevistado pela coluna, disse que os investimentos na região estão crescendo de forma nunca vista antes.

A família de Cristiano Ronaldo

Vale lembrar que, recentemente, a família do jogador de futebol aumentou! Ele é pai de Cristiano Jr (11), de Mateo Ronaldo e Eva Maria (4), de Alana (4) e de Bella (23 dias).

Confira a foto mais atual de Cristiano Ronaldo ao lado de sua esposa e de todos os seus filhos: