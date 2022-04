Cristiano Ronaldo é homenageado em primeira partida após perda de filho

O jogador Cristiano Ronaldo marcou seu 100° gol na Premier League e dedicou ao filho

Neste sábado, 23, Cristiano Ronaldo (37) fez sua primeira partida após a perda de um dos bebês que esperava com Georgina Rodríguez (28).

O jogador que é craque do Manchester United, foi aplaudido pelos torcedores rivais do Arsenal durante mais uma partida da Premier League.

Durante o jogo, Ronaldo marcou seu 100° gol na Premier League e comemorou apontando para o céu, dedicando para o filho.

Cristiano Ronaldo também foi homenageado durante o jogo do Liverpool, e os torcedores cantaram a icônica You'll Never Walk Alone para o jogador.

Cristiano Ronaldo é homenageado durante jogo:

