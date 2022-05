Georgina Rodríguez revela nome da filha com Cristiano Ronaldo

A mulher de Cristiano Ronaldo postou novas fotos da filha e revelou o nome que a menina recebeu

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 16h18

Neste sábado, 7, Georgina Rodríguez (28) revelou para os seguidores o nome de sua filha recém-nascida.

Em seu perfil no Instagram, a mulher de Cristiano Ronaldo (37) publicou novas fotos da herdeira, que nasceu no dia 18 de abril, e na legenda contou como ela se chama.

"Bella Esmeralda. 180422", escreveu ela, deixando registrada a data de nascimento da filha caçula.

Georgina e Cristiano, vale lembrar, estavam esperando um casal, no entanto, eles revelaram aos fãs através de um comunicado que o menino faleceu no parto. Ao falar sobre a perda da criança, eles não deram detalhes sobre o falecimento.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", dizia o texto.

Além da Bella, eles também são pais de Alana Martina, de 4 anos. O jogador também é pai de Cristiano Jr., de 11 anos, e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de 4 anos, que nasceram via barriga de aluguel.

