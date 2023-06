Cristiano Ronaldo celebra aniversário de filhos gêmeos: ‘Papá tem muito orgulho’

Filhos de Cristiano Ronaldo, Mateo Ronaldo e Eva Maria completaram seis anos de idade

Na tarde desta segunda-feira, 5, o jogador de futebol do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, usou suas redes sociais para parabenizar e celebrar a chegada dos seis anos de idade de seus filhos gêmeos, Mateo Ronaldo e Eva Maria, que nasceram em junho de 2017.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos, além dos dois, ele é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 12 anos de idade, que é fruto da relação do jogador com uma mulher anônima que concedeu a tutela do menino para o português. Além disso, de seu casamento com a modelo argentina Georgina Rodríguez, o famoso possui quatro filhos, que são Alana Martina, de seis anos de idade, e Bella Esmeralda, de um ano, além dos gêmeos.

No clique compartilhado por um dos maiores e melhores jogadores de futebol da história, Cristiano aparece ao lado da dupla de aniversariantes, Georgina, Júnior e Alana. "Muitos parabéns meus amores! O papá tem muito orgulho em vocês”, escreveu o atleta, na legenda da postagem.

Cristiano Ronaldo é um dos maiores atletas da história do futebol. Começou sua carreira no Sporting, de Portugal, mas logo alcançou sucesso mundial e foi transferido para o Manchester United, da Inglaterra. Lá, conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes e três Campeonatos Ingleses. Mas foi no Real Madrid que viveu seu auge. Nos espanhóis, conquistou quatro Champions. Ele passou também pela Juventus da Itália e hoje joga no Al-Nassr. O craque é dono de cinco bolas de ouro.

