Cresceu! Relembre as vezes em que a filha de Roberto Justus arrasou com looks estilosos

Filha de Roberto Justus surpreendeu a web com a rapidez de como cresceu ao postar cliques toda produzida

Rafaella Justus (13), fruto do antigo relacionamento entre Roberto Justus (67) e Ticiane Pinheiro (46), mostrou que leva jeito para a escolha de looks nas suas redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a filha do apresentador surpreendeu a web com a rapidez de como cresceu ao postar cliques toda produzida. Relembre algumas vezes em que a filha de Roberto Justus arrasou com looks estilosos.

Em maio deste ano, Rafaella Justus curtiu uma viagem com a família para a Bahia e aproveitou o momento para apostar nos looks. Nas redes sociais, a filha de Roberto Justus compartilhou um clique usando um vestido de crochê em verde limão e com uma maquiagem caprichada. "De ontem. Já com saudades do paraíso de Trancoso", escreveu no post. Além dos fãs, o pai da adolescente também fez questão de comentar a composição: "Que gatinha linda!".

No mês anterior, a filha de Roberto Justus também encantou seus seguidores ao mostrar seu look para curtir o final de semana. Com peças de grife, Rafaella Justus escolheu um blazer preto alongado, um vestido de babado e uma bolsa da grife Channel para mostrar seu estilo nos stories de sua conta no Instagram. Na legenda, a jovem declarou: "Night out".

Leia também: Quem é a filha de Ticiane Pinheiro? Jovem tem mais de 1 milhão de seguidores

Rafaella Justus, porém, não foi a única que publicou fotos de seus looks estilosos. Pai orgulhoso, Roberto Justus também aproveitou as redes sociais para refletir sobre o crescimento da filha com uma foto da jovem em uma composição elegante para aproveitar uma festa noturna. "A gente percebe que o tempo passa rápido quando a sua filha adolescente sai para uma festa em um sábado, toda produzida! Aliás, pelas mãos da Ana Paula Siebert", declarou o apresentador no post.