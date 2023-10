Conheça a mansão de Preta Gil: Propriedade luxuosa tem piscina com vista para o mar

Preta Gil chamou a atenção da web ao posar na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro na última terça-feira

Preta Gil (49) chamou a atenção da web na última terça-feira, 3, ao posar na piscina de sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Comprada em 2021 pela artista, a propriedade conta com diversos cômodos que tem vista para o mar. Conheça a mansão de Preta Gil.

Após morar em um apartamento durante anos, Preta Gil se mudou para uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 2021. Com cômodos como academia ao ar livre, sala de pilates, closet e camarim, o imóvel também conta madeira e vigas expostas na decoração. O local é cercado por vegetações e oferece diversos ângulos para a observação do mar, vista que também pode ser apreciada da beira da piscina de Preta Gil.

Para além dos ângulos do oceano, o mar e a estética de praia também estão presentes em outras partes da mansão , como no quarto da artista. "Eu queria um quarto que remetesse à minha ancestralidade e me lembrasse de Salvador, cidade onde passei minha infância, além de trazer elementos da minha segunda cidade, o Rio, que foi representada pelos símbolos praianos", explicou Preta Gil em entrevista à Casa Vogue.

