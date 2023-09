Quanto custa a mansão de Gabigol? Jogador pagou aluguel surpreendente pelo imóvel antes de compra

Gabigol passou oito meses pagando aluguel surpreendente antes de comprar mansão luxuosa em março deste ano

Gabigol (27), conhecido por sua trajetória no futebol, vive com luxo em uma mansão no Rio de Janeiro. Antes de comprar o imóvel em março deste ano, o jogador passou oito meses pagando aluguel surpreendente na propriedade. Saiba quanto custa a mansão de Gabigol e confira o valor do antigo aluguel.

De acordo com informações do portal Extra, Gabigol pagava um aluguel de R$ 30 mil por mês na mansão e adquiriu o imóvel por R$ 13 milhões. Localizada em um condomínio de luxo na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a propriedade é vizinha das moradias de famosos como Jade Picon (22), Aline Campos (35) e Edmundo (52).

Sem perder tempo após a compra da mansão , o jogador de futebol aproveitou seu novo espaço para iniciar uma reforma na propriedade de 900 metros quadrados. Nos três andares da parte interna, o imóvel de luxo conta com cinco suítes, cinema, escritório e adega climatizada, além de um andar próprio para o salão de jogos. Sauna a vapor, espaço gourmet e uma piscina aquecida ainda compõe a casa de Gabigol.

Para além da propriedade no Rio de Janeiro, o atleta também conta com uma mansão no localizado no Guarujá, litoral de São Paulo, no bairro Jardim Acapulco. O espaço de 720 metros quadrados também recebeu uma reforma, com destaque para a parte externa da propriedade. "A reforma já estava em nossos planos, porém, só depois de conversar com arquiteto, tivemos a ideia de fazer uma renovação com a cara do Gabriel", revelou o pai de Gabigol, Valdemir, em entrevista à Casa Vogue.

