Preta Gil mostra fim de semana em casa e se declara para o marido, Rodrigo Godoy: ''Te amo cada dia mais!''

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 11h56

A cantora Preta Gil (47) aproveitou o final de semana em sua mansão no Rio de Janeiro!

Na madrugada desta segunda-feira, 14, a artista compartilhou uma série de cliques em que aparece coladinha com o marido, Rodrigo Godoy (33), com quem é casada desde maio de 2015, exibindo lindo cenário ao fundo.

Em seu perfil no Instagram, ela aproveitou enquanto ele dormia para fazer uma homenagem especial, declarando todo seu amor e celebrando a união.

"São 3 da manhã ele está aqui dormindo do meu lado @rodrigogodoy_ , quis postar essas fotos do nosso domingo de amor na nossa casa, com nossa família e amigos e dizer que achava impossível, mas te amo cada dia mais!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Mais cedo, Preta Gil também compartilhou um vídeo em que aparece fazendo a coreografia da nova música deLudmilla (26), Socadona, ao lado do marido, de Gominho (32), e da modelo Emilie Rey.

"Essa sou eu tentando acompanhar o challenge do momento. @ludmilla seus novos dançarinos estão aprovados?", brincou ela.

"Aí, que dedeee. Aprovadíssimos hahaha", respondeu a esposa de Brunna Gonçalves (30), confinada no BBB 22, nos comentários do post.

De biquíni, Preta Gil ostenta corpão em dia de sol no Rio

Preta Gil aproveitou o clima de verão na capital carioca para renovar o bronzeado! Em terraço de hotel, ela posou com biquíni estampado na beira da piscina com vista da praia. "Bem sereiona curtindo o sol do meu RJ. Acaba não verão!", pediu a cantora.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da filha de Gilberto Gil (79). "Belíssima", "Sereia", escreveram os admiradores.

Confira o final de semana de Preta Gil com família e amigos:

