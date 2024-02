Conheça a família do cantor Daniel: Artista é casado com bailarina e tem três filhas

Cantor Daniel construiu família ao lado da esposa em mais de 20 anos de relacionamento

O cantor Daniel e a bailarina Aline de Pádua, que vivem mais de 20 anos de relacionamento e são casados desde 2010, encantaram as redes sociais com registros na praia Pipa, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 3. Junto com a esposa, o artista construiu família e tem três filhas, Lara, Luiza e Olívia. Conheça a família do cantor Daniel.

Filha mais velha de Daniel , Lara nasceu em novembro de 2009, antes do casamento dos pais, que aconteceu em 2010. Com o talento na música herdado do pai, a jovem de 14 anos já soltou a voz durante shows do cantor e gravou uma canção com o artista e a irmã, Luiza, em 2019. "Nesse bloco de canções que lançamos hoje, mais músicas especiais e também a participação das minhas filhas, que orgulho por tê-las comigo nesse projeto”, contou Daniel à CARAS Brasil, na época.

Luiza, filha do meio da família, também encantou a web para além do seu talento musical. Em novembro de 2023, a pequena realizou sua primeira comunhão e recebeu uma comemoração mais do que especial na data. Nas redes sociais, Aline de Pádua compartilhou cliques da cerimônia na igreja e da celebração com bolo e lembrancinhas em casa. "Primeira comunhão da nossa Lulu, que você receba a benção do Papai do Céu e o amor do Menino Jesus em seu coração", declarou.

Caçula das herdeiras de Daniel, Olívia chegou para completar a família em 2022. Com apenas dois anos, a pequena já conquistou os internautas com suas imitações do pai, seja na música ou até nas gargalhadas. "Um simples acorde é muito importante na vida dos nossos filhos! Por isso que cada atitude nossa pode fazer toda diferença", escreveu Daniel para seus seguidores com um registro da filha cantando aos nove meses.

Daniel é pai das herdeiras ao lado de Aline de Pádua, bailarina e influencer com quem o cantor está casado desde 2010. Os dois começaram a namorar em 2002 após se conhecerem por meio do trabalho artístico e, desde então, permanecem apaixonados. "Já passamos por tantas coisas e, com certeza, aprendemos muito um com o outro. Dividimos as alegrias e as dificuldades, formamos essa família linda! Só posso te agradecer por cada momento", declarou a esposa de Daniel, em 2022.