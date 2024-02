Quem é a esposa do cantor Daniel? Casal está junto há mais de 20 anos

Esposa do cantor Daniel chamou a atenção da web no último sábado, 3, ao exibir cliques ao lado do marido; relembre história do casal

Aline de Pádua, bailarina e esposa do cantor Daniel, chamou a atenção da web no último sábado, 3, ao exibir cliques ao lado do marido curtindo um dia de praia. Casados desde 2010, os dois estão juntos há mais de 20 anos e tem três filhas, Lara, Luiza e Olívia. Saiba quem é a esposa do cantor Daniel e relembre história do casal.

Nascida em Jundiaí, no interior de São Paulo, Aline de Pádua construiu trajetória como bailarina profissional e também engatou carreira como influencer. Nos bastidores do programa Tamanho Família, Daniel contou como conheceu a artista: "No nosso primeiro encontro, a gente estava trabalhando - ela como bailarina - em um projeto social que já participo há muito tempo. Eu estava lá e a vi fazendo um número. Pensei: 'Nossa, ela é muito bonita, convida ela para participar do meu balé', e foi assim que aconteceu".

A dançarina passou a integrar o corpo de balé dos shows de Daniel em 1999, mas só foi começar o namoro com o artista em 2002. "Eu dançava e ele sempre jogava aquele charminho. Falava que eu era nariz empinado e que não dava bola. Aos poucos, nos conhecemos e a convivência nos aproximou", revelou a esposa de Daniel em entrevista ao Jornal Extra.

Sete anos após o início do namoro, Daniel e Aline de Pádua tiveram a primeira filha, Lara. O casal decidiu selar a união com uma cerimônia luxuosa em 2010, pouco após o nascimento da primogênita. "Ao lado dele, sou a mulher mais feliz do mundo. Temos vivido momentos muito especiais. Como Daniel mesmo diz, o mais maravilhoso deles foi o nascimento de Lara, coroado, agora, com a nossa união perante Deus e nossas famílias", declarou Aline de Pádua em entrevista à CARAS, na época.

