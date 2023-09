Companheira de Kayky Brito se pronuncia sobre cirurgia dele: 'Superação'

Companheira de Kayky Brito, Tamara Dalcanale fala sobre cirurgia do ator em hospital após atropelamento

Companheira de Kayky Brito, a jornalista Tamara Dalcanale se pronunciou sobre a notícia de que o ator passou por uma cirurgia durante o período internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado. Por meio dos stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, 4, ela contou que a família tem fé de que ele ficará bem.

“Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança que ele ficará bem”, disse ela.

Então, Tamara ainda agradeceu pelo carinho dos amigos e fãs neste momento delicado. “Agradeço a todos pelas mensagens e orações. Sem dúvida, toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação”, afirmou.

Vale lembrar que Kayky e Tamara estão juntos desde 2021 e são pais de um menino, Kael, de um ano e meio.

Qual é a cirurgia que Kayky Brito passou nesta segunda-feira, 4?

No dia 4 de setembro de 2023, o ator Kayky Brito foi submetido a um procedimento cirúrgico no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, durante sua recuperação do atropelamento que sofreu no dia 2 de setembro de 2023. No novo boletim médico, a equipe informou que ele permanece na UTI e passou por um procedimento de fixação da pelve e do membro superior direito.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, informaram.

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Quem é a mãe do filho de Kayky Brito?

A mãe do filho de Kayky Brito é a jornalista Tamara Dalcanale, que é a atual companheira dele. Tamara é jornalista e influenciadora digital. Porém, ela faz posts discretos nas redes sociais. Ela compartilha publieditorias e momentos com seus três filhos. Além de ser mãe de Kael, ela tem mais dois filhos: Felipe, de 7 anos, e Carolina, de 5 anos, frutos de relacionamento anterior. Ela mora em Curitiba com sua família, que é para onde Kayky se mudou quando a amada engravidou para ficar mais perto deles.