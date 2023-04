Com looks combinando, Enzo Celulari e Sophia Raia dançam juntos durante viagem

Em Nova York, Enzo Celulari impressinou os seguidores ao surgir dançando ao lado de sua irmã, Sophia Raia

Enzo Celulari(26) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para dividir um momento divertido ao lado de sua irmã mais nova, Sophia Raia (20).

Os dois decidiram fazer uma dancinha de TikTok pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, e além de mostrarem todo o gingado, também esbanjaram elegância ao combinarem os looks.

Nas imagens, Sophia aparece usando uma saia jeans, uma blusinha branca e uma camisa vinho com listras brancas. Já Enzo apostou em uma calça jeans, uma camiseta branca e uma camisa xadrez da mesma cor de sua irmã.

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, o filho de Claudia Raia (56) e Edson Celulari (65) brincou sobre sua performance. "Sim, minha irmã tem o dom de me fazer dançar na rede vizinha… já o meu dom pra dança acho que vou ficar devendo mesmo", confessou.

Os internautas elogiaram a dupla. "Eles são tão lindos", disse uma seguidora. "Mandaram bem", afirmou outra. "Que lindo esse amor de irmãos", falou uma fã. "Dois lindos. Amei a dancinha", comentou mais uma.

Confira o vídeo de Enzo e Sophia dançando:

Festa intimista de aniversário

Recentemente, Enzo postou fotos e vídeos celebrando o aniversário de 26 anos. Nas imagens publicadas no Instagram, ele surge ao lado da irmã, Sophia Raia (20), e de outros amigos comemorando a vida em meio à natureza.

O empresário e influenciador digital também publicou um vídeo em que aparece cantando 'parabéns pra você', e falou sobre a comemoração intimista. "E foi assim… bem no meio do nada, com pessoas que eu amo, em paz e conectado com a natureza. Que benção poder comemorar o meu dia do jeitinho que eu gosto. Obrigado a todos pelas mensagens, lembranças, carinhos e por tanto amor", escreveu o famoso.

