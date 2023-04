Enzo Celulari comemora aniversário em meio à natureza: "Do jeitinho que eu gosto"

Enzo Celulari celebrou o aniversário de 26 anos ao lado da irmã e dos amigos, e mostrou os detalhes nas redes sociais

Enzo Celulariusou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 17, para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário. Ele completou 26 anos de vida no último sábado, 15.

No feed do Instagram, o empresário e influenciador digital postou diversas fotos celebrando o novo ciclo ao lado da irmã, Sophia Raia (20), e de outros amigos em meio à natureza. Além disso, ele também publicou um vídeo em que aparece cantando 'parabéns pra você'.

Ao compartilhar os registros, Enzo falou sobre a comemoração intimista. "E foi assim… bem no meio do nada, com pessoas que eu amo, em paz e conectado com a natureza. Que benção poder comemorar o meu dia do jeitinho que eu gosto. Obrigado a todos pelas mensagens, lembranças, carinhos e por tanto amor", escreveu o famoso.

No dia em que completou 26 anos, Enzo ganhou uma homenagem especial de sua mãe, Claudia Raia (56). Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos com vários momentos marcantes da vida do herdeiro, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo filho mais velho.

"Nuno, meu primogênito, amor da minha vida, feliz aniversário! Quero te agradecer por ser essa luz linda na minha encarnação, por me encher de orgulho, me proteger quando preciso, compartilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Te amo, te amo, te amo… pra sempre, infinito, 06x o tamanho do universo! Que seja lindo, com muito amor Mã", declarou ela.

Confira as fotos da comemoração do aniversário de Enzo Celulari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!