Claudia Raia reforça preocupação ambiental: 'O meio ambiente tem a ver com a gente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Raia reforça importância de preservação do meio ambiente, fala de casa sustentável e adianta próximos projetos

Com uma carreira consolidada no audiovisual, a atriz, apresentadora, bailarina e cantora Claudia Raia (57) também é bastante engajada e influente em alguns projetos e causas sociais fora das telinhas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela reforça preocupação ambiental: "O meio ambiente tem a ver com a gente".

Durante toda sua trajetória artística, Claudia Raia se mostrou uma personalidade bastante preocupada com o meio ambiente. Apesar disso, a atriz comenta que não se declara uma ativista dessa causa, mas sempre aborda sobre o assunto porque é de grande relevância e impacto.

"Não me considero uma ativista ambiental, mas sou uma pessoa que sempre falo sobre isso. A preocupação com o meio ambiente tem a ver com a gente, com o futuro que queremos e com a possibilidade de ter um futuro. Precisamos usar os recursos que temos de maneira mais consciente", avalia.

CASA SUSTENTÁVEL

Por conta de toda sua preocupação com o meio ambiente, Claudia Raia optou por ter como residência uma casa sustentável. O empreendimento valoriza a luz natural e conta com sistemas de captação de água da chuva e energia solar. Ela relembra grande influência de seu filho, Enzo Celulari (26), que, assim como a mãe, também escolheu adotar um estilo de vida mais sustentável.

"Enzo teve uma influência muito grande nesse processo. Quando estávamos fazendo o projeto da casa, conversávamos muito sobre como hoje em dia temos muitos materiais sustentáveis que podem ser usados. Esse é um assunto pelo qual tenho muito interesse e, por isso, conversei com o Leo Shehtman, meu arquiteto, para incorporarmos isso à casa", declara.

"Ele topou e assim fomos criando e vendo o que era possível. Outra coisa importante era também aproveitar as possibilidades da natureza que tínhamos. Aproveitamos a luz natural, as árvores, do terreno, a paisagem e assim fizemos uma casa integrada à natureza", complementa.

Durante entrevista com a CARAS Brasil, Claudia Raia analisa que uma casa sustentável é uma alternativa para reduzir os impactos ambientais: "Com certeza é uma alternativa, e uma alternativa importante. Espero que seja uma nova possibilidade mesmo para as pessoas, não só uma tendência que passa".

NOS PALCOS

Recentemente, Claudia Raia encerrou sua temporada em São Paulo do espetáculo Tarsila, a Brasileira, considerado um verdadeiro sucesso. Com relação aos seus próximos projetos, a atriz menciona que no momento está em um período de repouso após finalizar os trabalhos com o espetáculo, mas muitas novidades estão a caminho.

"Agora estou descansando um pouco, mas já temos um projeto para o segundo semestre. Eu e Jarbas estaremos de volta com o espetáculo “Conserto para Dois”. Faremos uma turnê por Curitiba - PR, Pirassununga - SP, Lençóis Paulista - SP, São Paulo - SP, Rio de Janeiro - RJ e Vitória - ES", finaliza.

