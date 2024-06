Veja tudo o que se sabe sobre a casa sustentável da filha de Ana Maria Braga

Filha de Ana Maria Braga usou seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 6, para agradecer a mãe e mostrar a construção de sua casa sustentável

Filha de Ana Maria Braga (75), Mariana Maffeis (40) se tornou assunto desde que falou abertamente sobre seu modo de vida simples. Agora, a professora constrói, com a ajuda da apresentadora, uma casa sustentável, em que deve viver com os quatro filhos, Joana (12), Maria (9), Varuna (2) e Hima, de sete meses, e o marido, o professor de yoga Badarik González.

Atualmente, a filha de Ana Maria Braga mora em um sítio alugado em Botucatu, cidade do interior de São Paulo . Em entrevista à atriz Carolina Ferraz (56), durante o programa Domingo Espetacular, Mariana afirmou que ela e a família pretendem se mudar logo para a casa que estão construindo.

No bate-papo, a professora afirmou que o imóvel estaria sendo completamente planejado com tudo que ela e o marido consideram necessário para se ter uma vida feliz. "Agricultura natural, estilo de vida saudável, que você tem acesso a uma água de qualidade, um ar de qualidade", destacou.

Em fevereiro do ano passado, Mariana usou seu perfil do Instagram para falar sobre a construção. De acordo com ela, o novo imóvel também ficará em Botucatu, no mesmo bairro em que ela e sua família já moram. Na época, ela compartilhou fotos das filhas no primeiro cômodo construído, um quarto subterrâneo que serviria como adega e despensa.

"A ideia é ter esse espaço mais frio para podermos estocar coisas e já que o terreno em declive favorece isso, resolvemos aproveitar e construir essa adega/despensa para abrigar a geladeira dos queijos que fabricamos, o queijo shankleesh, armazenado em azeite à 12 graus", contou.

"Para as crianças qualquer lugar e hora é sempre tempo de se divertir e apreender. Enquanto a reunião com o engenheiro acontecia, as meninas correm pra lá e pra cá, cuidam do irmão, fazem perguntas, fogem da chuva que chega repentina e, claro, posam lindas para a foto", completou a professora.

Porém, a construção da casa já havia sido iniciada meses antes. Em meados de agosto de 2022, Mariana compartilhou alguns cliques da construção em uma etapa bastante avançada, com a construção do teto, que terá um formato arredondado.

"Um pouco do cotidiano. Canteiro da obra e quem faz acontecer. Massa do queijo da casa, Kadamba Shankleesh; queijos em conserva. Jojô e seus piercings. Little boy Varuna no carrinho da aventura", escreveu ela, em outra publicação que mostrava mais pessoas trabalhando na obra.

Em junho do mesmo ano, ela compartilhou uma foto de sua filha fazendo a bioconstrução de tijolos de Adobe, considerado um antecedentes históricos do tijolo de barro. O material, que seguiu a produção por semanas, segue sendo utilizado para a construção da nova casa.

Na manhã desta quinta-feira, 6, ela voltou a mostrar detalhes da construção e agradeceu pelo apoio da mãe. Apesar de não ter dado uma data específica para o fim da obra, a casa já tomou forma e parece não demorar muito mais para ser finalizada.

"Um menino e um sonho. Gratidão eterna minha mãe. Nosso Deus. Sejamos todos abençoados", escreveu ela, na legenda da publicação com o filho Varuna, que teve seus comentários limitados. Nas fotos, ela ainda marcou Denis Hamai, profissional que também compartilhou cliques da construção da casa.

