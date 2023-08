Claudia Raia encanta seguidores com álbum de fotos do filho caçula

Claudia Raia posou com seu filho caçula, Luca, e derreteu a internet com sua fofura; confira fotos!

Neste domingo, 20, a atriz Claudia Raia decidiu encher as redes sociais com muita fofura. A artista abriu álbum de fotos com seu filho caçula, Luca, de apenas 6 meses, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Nos registros, a mamãe apareceu sem maquiagem em dia relaxante com seu filho. Luca chocou os seguidores da estrela por aparecer todo crescido, completamente entretido com seu chocalho de brinquedo. "Na preguiçinha com a mamãe", escreveu Claudia na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pela fofura do pequeno. "Que lindeza", disparou a atriz Mariana Ximenes."Fotos da rotina… o que mais amamos! O “Bilico” tá muito fofo!", disse fã. "Mamãe e bebê, momentos únicos para toda eternidade", escreveu outro. "Tá muito lindo!", enalteceu mais um.

Outros chegaram a apontar a semelhança entre o pequeno e sua mamãe. "Luca está ficando bem parecido com você, Cláudia! Bonitinho demais esse bebê!! Que Deus abençoe!", "Parece com a mãe", disseram alguns seguidores.

Confira a publicação:

Claudia Raia surpreende com mesversário elegante de Luca

Na última segunda-feira, 14, os papais Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello comemoraram o sexto mês de seu filho, Luca.A atriz compartilhou fotos de uma reunião cheia de elegância e impressionou com os cliques da festa de mesversário do pequeno.

Com o tema de Rock and Roll, o herdeiro mais novo da famosa celebrou seus seis meses com muito estilo. Usando um look feito sob medida para ele, Luca esbanjou fofura e muito charme ao vestir camisa listra e jaqueta de couro.

Os papais também entraram no clima e usaram roupas pretas para combinar com o menino. "Nosso milagrinho fez 06 meses, parabéns Bililico, te amamos muito!", escreveu Claudia Raia ao revelar um pouco como foi a festinha com doces e bolos personalizados.