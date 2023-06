Claudia Ohana derrete internautas com beleza natural ao posar sem maquiagem

Atriz de 60 anos de idade, Claudia Ohana celebra dia de folga e ostenta beleza natural ao exaltar fios brancos

Nesta quarta-feira, 7, a atriz Claudia Ohana decidiu derreter o coração de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa de 60 anos de idade compartilhou uma sequência de fotos nas quais aparece sem maquiagem, mostrando toda sua beleza natural de cara limpa, exaltando seus fios grisalhos.

A atriz está aproveitando um raro dia de folga, visto que está tendo que trabalhar de forma dupla. Claudia interpreta a terapeuta holística Dora, na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, e vive o Diabo, no musical Dom Quixote de Lugar Nenhum.

“Merecido day off”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a famosa aparece usando uma roupa branca, deitada em cima de uma almofada colorida, com seus cabelos espalhados.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da atriz de 60 anos de idade. “Gata”, “Maravilhosa”, “Beleza real”, “Sensualidade é igual felicidade: não dá para esconder”, “Cara de quem tá feliz”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Claudia Ohana.

Aniversário do neto

Nesta última quarta-feira, 25, Claudia Ohana encantou os seguidores das redes sociais ao publicar diversas fotos ao lado do neto Martim, que completou 18 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou diversos momentos ao lado do menino, filho de Dandara Guerra (39), e prestou uma linda homenagem em seu aniversário. "Ahhh Martim, como passou rápido. Menino inteligente, sensível, belo, amigo. Que essa maioridade lhe traga sabedoria, amor e a calma que faz bem a alma. Você é lindo e a vovó te ama", declarou a artista na legenda da publicação.