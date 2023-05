Claudia Ohana presta bela homenagem no aniversário do neto: "Vovó te ama"

Martim, neto da atriz Claudia Ohana, completou 18 anos nesta quarta-feira, 24, e ganhou uma bela homenagem na web

Claudia Ohana (60) encantou os seguidores das redes sociais ao publicar diversas fotos ao lado do neto Martim, que completou 18 anos de vida nesta quarta-feira, 24.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou diversos momentos ao lado do menino, filho de Dandara Guerra (39), e prestou uma linda homenagem em seu aniversário.

"Ahhh Martim, como passou rápido. Menino inteligente, sensível, belo, amigo. Que essa maioridade lhe traga sabedoria, amor e a calma que faz bem a alma. Você é lindo e a vovó te ama", declarou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Ohana deixaram mensagens de felicitações para Martim. "Lindo! Parece com a vovó", disse uma seguidora. "Parabéns!!! Que Deus o ilumine sempre e ofereça muitas bênçãos, saúde, paz e felicidades em sua trajetória de vida!", desejou outra. "Parabéns!! Muitas bênçãos, felicidades e saúde!", falou uma fã.

Confira as fotos de Claudia Ohana com o neto:

Ensaio fotográfico com a filha

Recentemente, Claudia Ohana decidiu dividir com seus seguidores das redes sociais uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico que realizou com sua filha, Dandara Guerra. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e a herdeira surgem usando um look jeans preto e botas claras, enquanto fazem diversas poses, e a mamãe coruja se derreteu.

"Dias da das mães chegando e eu não resisto de postar essa foto com minha filha, que é a coisa mais linda do mundo", afirmou a artista, deixando os internautas impressionados com a semelhança entre mãe e filha.

