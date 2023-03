Cintia Dicker posa de biquíni fio-dental e dá empinadinha estratégica

Cintia Dicker posa de biquíni fio-dental, vira de costas e mostra seu corpo perfeito três meses após dar à luz

Dona de um corpo perfeito, a modelo Cintia Dicker (36) deixou os fãs babando nesta sexta-feira, 24, ao publicar um clique em que surge exibindo seu bumbum perfeito com um biquíni fio-dental.

A mulher de Pedro Scooby (34) aproveitou o calor carioca para colocar seu corpo perfeito para jogo. No registro, ela impressionou ao exibir as curvas espetaculares e a boa forma três meses após dar à luz a pequena Aurora.

Na foto compartilhada no Stories de seu Instagram, Cintia deixou em evidência o bumbum durinho em evidência ao dar uma empinadinha estratégica.

Nesta semana, a musa virou assunto entre os internautas ao revelar detalhes de sua relação íntima com o marido.

Nas redes sociais, a ruiva abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs e respondeu como é a relação entre quatro paredes com o amado."Parceria, amizade, alegria, festa, viagens sonhos, and fogoooo", comentou a artista.

VEJA O STORY DE CINTIA DICKER:

Foto: Reprodução/Instagram

Boa forma!

A esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker deixou os seguidores desconcertados ao surgir nos stories usando um biquíni fininho para exibir o bronzeado.

Dona de silhuetas ínvejaveis, a ruiva chamou a atenção de seus admiradores ao jogar o corpo de ladinho e puxar o biquíni ao máximo para ostentar a marquinha de sol de todos os ângulos.

O shape da modelo deixou os seguidores boquiabertos, já que ela conquistou o corpaço em pouco tempo após exibir o barrigão de sua primeira gestação.