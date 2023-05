Chef brasileiro que participou do menu da coroação revela convite: 'Muita humildade'

Em entrevista à CARAS Brasil, chef brasileiro revelou convite para cozinhar no Palácio de Buckingham

O chef paraense Saulo Jennings levou a culinária brasileira para o Reino Unido no dia da coroação do Rei Charles III, participando do cardápio do evento e cozinhando na Embaixada Britânica no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o cozinheiro revelou um novo convite para cozinhar no próprio Palácio de Buckingham e ainda explicou como reagiu ao ser escolhido para participar da experiência.

"Com muita humildade e simplicidade, eu perguntei: 'Por que eu?'. Aí eles [embaixada] falaram: 'Porque você comunga com os princípios do Rei de sustentabilidade e de preocupação com a Amazônia'. Fiquei muito feliz, foi um objetivo alcançado. Ela [embaixadora] falou que começaram a me encontrar não só em matérias, mas porque eu também tinha assinado o menu da posse do presidente Lula. Ela disse que deu uma repercussão imensa. Começaram a vir atrás de mim, mas não me encontravam. Eu não respondia a rede social, então eles me encontraram por meio do governador do meu estado, que foi atrás de mim", compartilhou o chef que cozinhou no dia da coroação de Charles III.

Com mais de cem funcionários na equipe de cozinha para o evento, Saulo Jennings revelou que teve que construir uma cozinha em dois dias para a celebração da coroação na Embaixada Britânica no Brasil. Apesar da correria, ele destacou que ficou marcado pela oportunidade: "Foi surpreendente ver as pessoas de alto nível lá, na embaixada também, elogiando. Agora veio o convite, depois do jantar, de eu cozinhar no Palácio de Buckingham, para o Rei. Fico muito honrado, porque estamos colocando a região da Amazônia e o Brasil em um patamar que devem ter".

Convidado para cozinhar para o Rei Charles III no Palácio de Buckingham, no Reino Unido, Saulo Jennings destacou quais são os próximos passos para a experiência britânica. "A embaixadora do Reino Unido mandou mensagem dizendo que agora é só questão de tempo. E o tempo é uma coisa que eles fazem muito bem, eles estão em horário britânico [risos]", contou o chef.

Leia também: Saiba qual é o valor da fortuna do Rei Charles III

"Em menos de um ano, cozinhei para dois chefes de Estado, tanto para o presidente [do Brasil] como na coração de um Rei. Então fico até assustado", adicionou. Questionado sobre suas expectativas para o encontro com o Rei Charles III, o chef declarou: "Eu vou responder que nem o Rei quando ele viu o meu cardápio: 'Uau'. Eu acho que tudo é uma construção, falo que vou 'amazonizar' o mundo".