Chay Suede se declara ao mostrar fotos inéditas da festa de aniversário de Laura Neiva

O ator Chay Suede prestou uma bela declaração para Laura Neiva ao postar fotos da festa de aniversário de 30 anos da amada

Chay Suede usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para prestar uma linda declaração para a esposa, Laura Neiva. A atriz completou 30 anos na última quinta-feira, 21, e realizou o sonho de ter uma festa de debutante.

No feed do Instagram, o ator, que esteve no ar na novela Travessia, da Globo, postou uma sequência de fotos do dia da festa. Nas imagens, os dois aparecem com look de gala enquanto se divertem. Além disso, os filhos do casal, Maria, de 3 anos, e José, de 1, também marcaram presença na celebração.

Ao dividir os registros, Chay se declarou: "O amor da minha vida fez 30 anos, e deu a festa mais legal do mundo. Laura, é a pessoa mais linda, engraçada, amorosa, chique e gente boa que eu conheço. Sabe dar festa como ninguém, e faz tudo sempre com a própria cabeça e as próprias mãos. Colocou florzinha por florzinha nos murais, decorou a casa toda, pensou em tudo por semanas, colocou todo mundo que a gente ama dentro, e se divertiu do início ao fim", disse ele no começo do texto.

"Com ela, o processo é a coisa em si, talvez por isso, com ela tudo sempre dá certo. Laurinha, a maior delícia sobre você, é o fato de você estar sempre pronta a enxergar beleza, e enxerga, sempre antes de todo mundo, sempre dá a volta, sempre surpreende, sempre tira as maiores ondas do mundo mantendo uma humildade proporcional", acrescentou.

Chay ainda falou sobre ser o príncipe da esposa. "Eu te amo com todo o meu coração, e fiquei honrado por ter sido convidado pra ser príncipe da sua festa de rebutante, não é todo dia que se faz 15 + 15 anos. Obrigado por me amar e deixar que esse amor se estenda a tudo que eu também amo. Namorar com você é a coisa mais legal que eu já fiz na vida, quero mais, muito mais, quero pra sempre. Feliz aniversário! Laura Neiva!", declarou.

Por fim, o ator ainda explicou a sequência dos cliques. "Foto 1: Ela e eu na nossa porta azul. Foto 2: Eu olhando pra ela enquanto agradeço a Deus mentalmente por esta grande gata. Foto 3: ACACHAPANTE. Foto 4: Eu buscando uma princesa de verdade que também fazia presença vip no local. Foto 5: Meu tesouro na terra e no céu. Foto 6: Dançando a valsa na minha primeira vez como príncipe. Foto 7: Acabei me empolgando com a contratante. Foto 8: Obrigado, pai. Foto 9: José com sono, já sorrindo pra qualquer coisa. Maria sorrindo, mas pensando em doces. Foto 10: Papai e Maria vivendo um grande momento como se fossem estrelas de cinema", finalizou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Laura Neiva e Chay Suede se divertem em parque de diversões com os filhos

Recentemente, Laura Neiva e Chay Suede usaram as redes sociais para abrir o álbum de fotos da viagem de férias em família. O casal curtiu as férias em Orlando, nos Estados Unidos, com os dois filhos, Maria, de três anos, e José, de um. Nas fotos, os atores e os herdeiros aparecem aproveitando o dia em um parque de diversões. Veja as fotos!