Cesar Filho presta homenagem para a mãe no dia em que ela faria aniversário: "Minha maior inspiração"

Nas redes sociais, Cesar Filho recordou uma foto com a mãe e prestou uma homenagem especial

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 21h07

Cesar Filho (61) usou as redes sociais para comemorar uma data especial.

Nesta sexta-feira, 8, a mãe do apresentador da Record TV, dona Therezinha Sebbe, completaria mais um ano de vida e ele fez questão de prestar uma homenagem para ela na web.

Em seu perfil no Instagram, o marido de Elaine Mickely (42) recordou algumas fotos ao lado da mãe e falou sobre a saudade que sente dele.

"Salve 08 de julho!!! Pensa em uma saudade… Agora, multiplica por favor 10, por 100, por 1.000… Hoje é dia dela!!! Minha maior inspiração nessa vida! Aniversário da minha guerreira que tanta falta faz. Dona #TherezinhaSebbeCesar Que tanto fez por nos e nos ensinou, não apenas com palavras, mas com atitudes e sabedoria divina", começou ele.

"Nada foi mais importante pra ela do que seus três filhos: Reinaldo, Saulo e eu. Saiu sozinha do interior para tentar a sorte na cidade grande. Um sonho que ela, com a ajuda presente de Deus, transformou em realidade. Hoje não tem festa pra ela. Apenas muita saudade aqui na terra. Lá do céu, tenho certeza que continua torcendo e vibrando por todas as conquistas, pessoais e profissionais, dos filhos e netos", acrescentou.

Cesar finalizou a publicação se declarando para a mãe. "Parabéns, Mamãe! Muito obrigado por tudo que fez por nós. Pode ter certeza que, a cada vitória, que não tenho mais a alegria de poder te contar, pra você saber que tudo que fez valeu muito a pena, sempre me lembro de você. E trago comigo toda a dignidade, hombridade e conduta de caráter que sempre me ensinou. Você está sempre comigo! Feliz aniversário!", completou.

Confira a homenagem de Cesar Filho para a mãe: