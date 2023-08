Mãe de Larissa Manoela busca exorcista para salvar relação com filha e unir família novamente

Silvana Taques confessou buscar recursos em outra religião diferente da dela para salvar a família

Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques está procurando um exorcista para ajudá-la a salvar a relação com a filha. Em áudio divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", a pedagoga desabafa sobre os esforços dela e do marido, Gilberto Elias, para contornar a situação com a atriz. Segundo a ex-empresária, o casal está constante oração, tem falado com pastores e até padres.

"A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite reza o terço, nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas", diz Silvana no áudio. A empresária então faz um outro desabafo. "A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu", pediu Silvana em um trecho da conversa.

Mãe de Larissa Manoela está procurando exorcista para salvar família (Foto: Agnews)

Intolerância religiosa

No início da semana, Silvana Taques tornou-se alvo de uma notícia-crime após a divulgação de uma mensagem em que chama a família de André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, de "família macumbeira". A denúncia foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do "Splash Uol", o casal foi chamado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestar depoimento na investigação de suposta intolerância religiosa cometida por Silvana. André, no entanto, não pretende denunciar a sogra.

"Vale ressaltar que o ator não fez ou fará nenhuma denúncia sobre o caso, até porque a instauração deste inquérito independe da sua decisão", declarou a assessoria de imprensa do artista.

André e a família seguem o espiritismo, com ensinamentos de Allan Kardec. Na família de Larissa, a mãe é católica e o pai é evangélico.