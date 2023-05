Caso Daniel Alves: imprensa espanhola tem acesso às imagens e relata choro e ferida no joelho da vítima

Imagens da boate mostram que o jogador Daniel Alves passou a mão nas partes íntimas da vítima e foi repreendido

O jornal espanhol 'Ara' teve acesso às imagens da boate Sutton, em Barcelona, do dia 30 de dezembro de 2022, quando supostamente ocorreu o crime sexual envolvendo uma jovem e o jogador Daniel Alves.

Segundo a descrição do jornal, Daniel Alves e a jovem estavam dançando, acompanhados de outras pessoas, quando ele colocou a mão nas nádegas dela. Ela o repreendeu rapidamente, tirando a mão dele. Depois, ele colocou a mão dela na parte genital dela, e ela a retirou. Ela então puxa o vestido para baixo e tenta se aproximar da prima, de que estava acompanhada.

Após o momento em que os dois vão ao banheiro, o atleta volta diferente e não conversa com as pessoas que estão em volta, incluindo com as duas mulheres. Ele posa para fotos com pessoas de outro camarote.

A moça sai do banheiro e procura a prima para que elas vão embora. A parente se despede de um dos amigos do atleta e as duas param em um corredor.

"Nesse corredor de saída da discoteca, a vítima começa a chorar. Ela aponta para o joelho, que está machucado. A vítima e sua prima se abraçam, e um segurança se aproxima das duas. A vítima volta a apontar para o próprio joelho", descreve o jornal. Enquanto as duas falam com o segurança, o atleta chega a passar por esse corredor.

O atleta continua preso preventivamente e já mudou sua versão dos fatos algumas vezes. A modelo Joana Sanz, sua esposa na época, pediu divórcio do jogador. Ela escreveu uma carta a mão falando sobre o fim e a publicou em seu perfil do Instagram.

Veja publicação de Joana Sanz: