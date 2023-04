Vaza novo depoimento de Daniel Alves sobre acusação de estupro em boate

Jogador Daniel Alves falou que houve penetração e sexo oral consentidos no banheiro da boate de Barcelona

Um novo depoimento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem de 23 anos, foi divulgado pela rádio espanhola Cadena Ser. Nele, ele diz que houve sexo oral e penetração consentidas pela mulher.

Descrevendo a noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate, ele afirmou: “Aquelas meninas vieram ao nosso camarote privado, mas nós não insistimos, nem o garçom para elas. Percebi a boa disposição dela pela forma como dançava, como se aproximava de mim, como trocávamos de posição”.

“Eu disse a ela para levar tudo isso para o banheiro. Ela disse que sim, que não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro. Perguntei duas vezes se ela estava gostando e ela disse que sim”, afirmou o jogador.

“Se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela porque até então estava tudo bem, tanto quanto eu poderia dizer, nós queríamos'”, disse. “Fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou dos que eu tinha”, concluiu o atleta, que na época era casado com a modelo Joana Sanz e estava na cidade para o enterro de sua sogra. Ela pediu divórcio do brasileiro recentemente.

Ele está preso desde janeiro, pois não teve nenhum pedido de Habeas Corpus recebido. A defesa da moça e o Ministério Público alegam o risco do jogador fugir do país.

