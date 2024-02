Caso Daniel Alves, acusações contra Cid Moreira e novo visual de Viih Tube agitam semana

Semana foi marcada pelo julgamento de Daniel Alves; Cid Moreira se pronuncia após acusação de abuso sexual e novo cabelo de Viih Tube; veja resumo

Os primeiros dias do mês de fevereiro foram marcados por muitos acontecimentos no mundo das celebridades, como o início do julgamento do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves (40), processo de abuso sexual envolvendo o jornalista Cid Moreira (96) e a nova cor de cabelo da influenciadora mudança Viih Tube (23). Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos últimos sete dias.

Na segunda-feira, 5, aconteceu o primeiro dia de julgamento do caso Daniel Alves, ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher, o caso teria ocorrido em uma boate de luxo que fica em Barcelona, no mês de dezembro de 2022. Alves está preso em prisão preventiva há mais de um ano.

No segundo dia de julgamento, a esposa de Daniel, a modelo Joana Sanz (31), foi convocada pela defesa do jogador para ajudá-lo a receber uma sentença menor. Além dela, a defesa convocou outros amigos e familiares do atleta.

O julgamento durou três dias e aconteceu nesta semana, com os depoimentos de várias pessoas envolvidas e apresentação de evidências. Agora, a sentença é aguardada por ambas as partes.

Já na terça, 6, o jornalista e apresentador Cid Moreira comentou pela primeira vez após ser acusado de abusar sexualmente de seu filho adotivo, Roger Moreira. Com exclusividade à CARAS Brasil, o jornalista afirmou que o caso já foi julgado e arquivado.

“Não tenho mais condição nenhuma de estar enfrentando essa palhaçada. A Bíblia diz que o filho que insurge contra o pai, merece ser morto. Como ele tá afim de dinheiro, ele fica enchendo o saco. Ele está querendo dinheiro e um pouco de fama. Aí cria essa coisa da mídia falando", disse Cid.

Na quarta, 7, o príncipe Harry (39) após viagem às pressas para visitar o pai, o Rei Charles III (75), que está com câncer, embarcou de volta aos Estados Unidos, onde mora com sua família.

Já na quinta, 8, a mudança de visual da influenciadora Viih Tube foi um dos assuntos mais comentados. Ela decidiu dar uma repaginada, mudando seus cabelos castanhos e longos para fios curtinhos e loiros.

Quem ficou bastante animado com a repaginada de Viih, foi o seu marido e ex-BBB Eliezer (33), que foi só elogios para a transformação: “Minha mulher é maravilhosa e está linda. Estou ainda mais apaixonado”, diz ele, à CARAS Brasil.