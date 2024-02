Mudou muito? Viih Tube passa a tesoura no cabelo e impressiona com novo visual

Viih Tube surpreendeu ao passar por transformação radical no visual; a influenciadora cortou os fios e surgiu loiríssima nas redes sociais

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 8, ao exibir seu novo visual. A esposa de Eliezer e mãe da pequena Lua decidiu dar uma repaginada e acabou passando por uma verdadeira transformação. Ela deixou os cabelos castanhos e longos para trás e surgiu com os fios curtinhos e loiríssimos.

Viih compartilhou detalhes de sua transformação ao publicar um vídeo mostrando o antes e depois em seu perfil oficial no Instagram. No registro, a influenciadora e empresária aparece sem maquiagem, com os cabelos ao natural, e depois, super produzida e poderosa, exibindo o novo comprimento e apaixonada pela nova cor de cabelo, com uma maquiagem mais carregada.

“Uma nova mulher! O loiro voltou, aí que libertador esse corte!", a influenciadora celebrou a mudança na legenda da publicação e marcou a equipe responsável pela transformação. Vale mencionar que Viih já tinha iluminado e cortado os fios anteriormente, mas acabou escurecendo o cabelo e aderindo a um aplique após o nascimento da primogênita.

Nos comentários da postagem, a ex-BBB causou um verdadeiro alvoroço com o novo visual: “Eu pensei impossível ser mais perfeita”, disse uma admiradora. “O curtinho das mamães: lindo, prático e chique”, exaltou mais uma. “Tá simplesmente maravilhosa!”, comentou uma terceira. “O brilho dela depois que se tornou mãe tá incrível”, disse mais uma.

Além da mudança no visual, Vitória também revelou que este será um ano repleto de transformações em sua vida pessoal e profissional. Entre seus planos, está a mudança para sua nova mansão, atualmente em obras, e a chegada de mais um herdeiro para fazer companhia à sua filha, que completa um aninho e terá uma grande festa em abril deste ano.

Viih Tube surpreende por semelhança com a filha:

A influenciadora digital Viih Tube estourou o fofurômetro das redes sociais ao publicar novas fotos ao lado de sua filha, Lua Di Felice, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. A mãezona surpreendeu ao mostrar a semelhança com sua herdeira após receber muitos comentários apontando que a menina é a cara do pai.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih compartilhou alguns cliques de um ensaio fotográfico que fez com Lua. Nos cliques, as duas surgiram em clima de brincadeira para a câmera, enquanto arrasavam com looks lilás que combinavam. Nos registros, elas apareceram com os rostos bem grudadinhos; veja a semelhança entre mãe e filha!