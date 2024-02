Eliezer é surpreendido com novo visual de Viih Tube e se derrete: ‘Ainda mais apaixonado'

A influenciadora digital Viih Tube repaginou o visual e fez surpresa para o marido, o ex-BBB Eliezer, que contou à CARAS Brasil sua reação

A influenciada digital e ex-BBB 21 Viih Tube (23) resolveu mudar o visual e chamou a atenção de seus seguidores nas redes sociais, nesta quinta-feira, 8. Ela deixou os cabelos castanhos e longos para trás e surgiram com os fios curtinhos e loiríssimos. Quem ficou bastante animado com a repaginada de Viih, foi o também ex-BBB Eliezer (33), com quem ela é casada e tem uma filha, a pequena Lua , de 10 meses. “Minha mulher é maravilhosa e está linda. Estou ainda mais apaixonado” , diz ele, à CARAS Brasil .

Há 15 dias sem ver a mulher, Eliezer foi curioso. “Alguns dias atrás, ela tinha mandado (mensagem): 'O que você acha de eu cortar o cabelo curto? Acha que vai ficar legal?'. Eu disse que ela fica linda de qualquer jeito, e de cabelos curtinhos, ficaria chique. Aí, ontem, quando cheguei em casa, ela veio do salão e disse: 'Surpresa'. Brinquei: 'Ué, esposa nova?' (risos). A Viih é maravilhosa. Ela é uma verdadeira camaleoa porque ela já teve vários cabelos, vários cortes e vários tons. Ela fica linda de qualquer jeito” , conta.

O ex-BBB ressalta que depois do nascimento da filha do casal, Viih Tube tem se transformado a cada dia. “Ela é maravilhosa. Principalmente depois que a Lua veio, que ela se tornou mãe, ela tem um brilho ainda maior e eu acho que tudo contribui, não só esteticamente falando, mas para a postura, o amadurecimento, como ela está lidando com a vida, o corpo, com as transformações que a maternidade traz para a mulher. Então ela não foge, encara, aceita e usa isso como força para autocuidado, autoconhecimento, inspirar e motivar outras mulheres, dá voz a outras mulheres. A mulher, principalmente nesta fase, passa por muitas mudanças. Minha mulher é maravilhosa e está linda. Estou apaixonado mais ainda” , fala.

A influenciara e empresária detalhes de sua transformação ao publicar um vídeo mostrando o antes e depois no Instagram. No registro, ela aparece sem maquiagem, com os cabelos ao natural, e depois, produzida, exibindo as novas madeixas. “ Uma nova mulher! O loiro voltou, aí que libertador esse corte!", escreveu.