Casalzão! Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro curtem show em clima apaixonado

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro se jogaram na dança e ficaram coladinhos durante show de Ivete Sangalo com Rod Stewart

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro protagonizaram uma noite cheia de romance e diversão ao curtirem um show especial neste sábado, 30. Em uma apresentação que reuniu Ivete Sangalo e Rod Stewart em São Paulo, o casal se jogou na dança, pulou muito e ainda aproveitou momentos apaixonantes.

A sintonia dos apresentadores ficou ainda mais evidente entre os flagras desta noite! A comandante do ‘Hoje em Dia’ na TV Record apostou em um look sóbrio em tons escuros para manter a discrição, mas não passou despercebida, assim como o marido, que dispensou o tradicional terno do dia a dia e elegeu peças discretas e confortáveis.

Nos registros, o apresentador responsável pelo Jornal Hoje da TV Globo surgiu sorridente e feliz da vida em todos os cliques em que aparece ao lado da esposa. Inclusive, o casal permaneceu grudadinho durante a maior parte do evento, mas quando as músicas dos grandes artistas começaram a tocar, eles se entregaram à dança.

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro curtem show em clima apaixonado - Foto: Van Campos/Agnews

Vale lembrar que a herdeira do casal, Manuella, ficou em casa e deixou os papais curtirem um vale-night. Além da pequena, que está com três aninhos, a filha da eterna 'Garota de Ipanema' Helô Pinheiro, também é mãe de Rafaella Justus, que está com 13 anos e é fruto do antigo relacionamento com o apresentador e empresário Roberto Justus.

