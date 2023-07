Após anunciar fim do noivado com Felipe Becari, Carla Diaz surge com expressão abatida em aeroporto no Rio de Janeiro

Após o anúncio do término de seu noivado com o Deputado Federal Felipe Becari, a atriz Carla Diaz fez sua primeira aparição pública nesta quarta-feira, 26. Ao ser flagrada no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, a artista global desfilou séria e exibiu uma expressão abatida em meio aos recentes acontecimentos.

Carla tentou passar despercebida ao surgir sem maquiagem e eleger um look preto da cabeça aos pés para a ocasião, com direito a boné e botas de cano alto. A atriz, que recentemente esbanjou alegria no quadro do Domingão com Huck na Globo, o Dança dos Famosos, deixou o aeroporto com um semblante sério.

Carla Diaz faz primeira aparição após término de noivado com Felipe Becari - Foto: Adão/Agnews

Carla Diaz faz primeira aparição após término de noivado com Felipe Becari - Foto: Adão/Agnews

Carla Diaz faz primeira aparição após término de noivado com Felipe Becari - Foto: Adão/Agnews

A expressão da ex-participante do reality show Big Brother Brasil parece ser um reflexo do términorecente. Após muitos boatos, Carla confirmou o fim do noivado com Felipe, com quem assumiu o namoro no final de 2021, quando apareceram juntos nas redes sociais. No final do ano passado, os dois oficializaram o noivado em uma viagem romântica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Becari (@felipebecari)

Pelas redes sociais, a artista publicou um texto para anunciar o fim da relação: "Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal”, escreveu.

Felipe também se pronunciou pelas redes sociais: "Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar”, iniciou o texto se declarando pela ex-noiva.

O que aconteceu com Carla Diaz e Felipe Becari?

Com quase dois anos de romance, Carla Diaz e Felipe Becari já enfrentavam especulações sobre o término antes da confirmação do fim do relacionamento. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista teria tomado a decisão após voltar de uma viagem que fez para Nova York, nos Estados Unidos. Entenda o que aconteceu entre o ex-casal.