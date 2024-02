Carla Diaz esclarece status de relacionamento após boatos: 'Desagradável'

A atriz Carla Diaz fez um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal após fãs especularem nova reconciliação com Felipe Becari

A atriz Carla Diaz quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar mais uma vez a respeito de sua vida pessoal. Através das redes sociais, a artista reforçou que está solteira e que não reatou o noivado com o deputado Felipe Becari, como especularam os fãs.

Em meio ao seu desabafo, ela aproveitou para lamentar que seu nome esteja sendo vinculado a notícias que não são verdadeiras. Carla também contou que tomou a decisão de falar sobre o assunto publicamente após a mídia procurar sua assessoria para confirmar o status de relacionamento.

"Eu já disse que não falaria mais sobre a minha vida afetiva, mas como recentemente tenho visto várias fake news sobre mim e muitos jornalistas sérios, de uma forma responsável, foram perguntar para a minha equipe a veracidade das informações. Resolvi eu mesma falar aqui para colocar um ponto final nesse disse-me-disse e nessa narrativa falsa que estão publicando", iniciou ela.

++ Carla Diaz se emociona ao realizar nova conquista pessoal: "Um sonho"

E completou: "É muito desagradável ver meu nome em histórias criadas, baseadas em 'quero cliques'. Como já havia dito há um tempo, não estou mais noiva. Terminamos o nosso relacionamento em comum acordo. Estou solteira. Então chega de historinha de novela, gente. Até porque, logo mais estarei em uma, só que na ficção e com uma linda personagem", escreveu a atriz, por fim.

Vale lembrar que o noivado de Carla Diaz e Felipe Becari chegou ao fim em julho do ano passado. No entanto, fãs da famosa especularam uma possível reconciliação entre os dois após serem flagrados juntos em alguns lugares. Apesar disso, sempre negaram a suposta volta.

Carla Diaz revela que congelou óvulos e explica decisão importante

A atriz Carla Diaz usou as redes sociais no último sábado, 03, para compartilhar com os fãs uma decisão importante a respeito de sua vida pessoal. Sempre muito sincera e aberta com o público, ela falou sobre a vontade de ser mamãe futuramente.

Em um vídeo bastante explicativo, a artista revelou que congelou os óvulos e que, por isso, precisou se ausentar da internet para realizar o procedimento nos últimos dias. "Já ouviu falar de congelamento de óvulos? Pois é, eu fiz! Até porque um dos maiores sonhos nessa minha vida é ser mãe", declarou ela no registro.

Na legenda da publicação, Carla Diaz detalhou um pouco mais sua decisão importante: "Já realizei muitos sonhos nesses 30 anos como artista que vocês me acompanham. Tanto na carreira quanto na vida pessoal. Mas tem um sonho, em especial, que eu ainda não realizei e quero muito. E é sobre ele que eu quero falar. Um dos meus desejos é ser mãe", iniciou.

E completou: "É um sonho meu. Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos! E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área".

Confira a publicação: