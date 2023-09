Carla Diaz deixa detalhe escapar e levanta suspeitas de reconciliação com Felipe Becari

Nova chance? Carla Diaz aumentou os rumores de reaproximação com o ex-noivo, Felipe Becari, ao publicar vídeo misterioso

No último domingo, 3, a atriz e ex-BBB Carla Diaz deixou escapar um detalhe intrigante em um clique publicado em suas redes sociais. Menos de dois meses após anunciar o fim do relacionamento, a loira fez a web especular sobre uma possível reconciliação ao surgir com um dos cachorros de seu ex-noivo, o deputado federal Felipe Becari.

Através dos stories do Instagram, Carla publicou um vídeo para exibir seu look do dia direto do espelho na sala de sua casa. Mas enquanto a artista fazia caras e bocas e mostrava a combinação de diferentes ângulos, o detalhe roubou a cena: um dos pets do deputado, que é conhecido por defender o bem-estar animal, surgiu ao fundo na gravação.

Além do vídeo em casa, Carla também publicou uma sequência de cliques em seu feed. A musa apareceu sozinha posando com o mesmo look e revelou seu destino: “Domingo no parque”, ela legendou a publicação. Nos comentários, os detetives de plantão especularam um possível retorno do casal após notarem o detalhe.

“Quando vai anunciar que voltou com o político? Ou nunca terminaram?”, disparou uma seguidora. “Muito linda! Cadê seu príncipe?! Quero você e o Felipe juntos”, opinou outra admiradora. “Gente, a Carlinha voltou com o Felipe?”, perguntou mais uma. “Acho que o cachorro tem guarda compartilhada”, disse outro fã.

Vale lembrar que Carla confirmou revelou que colocou um ponto final no relacionamento em julho deste ano em suas redes sociais, após muitos boatos. O casal assumiu o namoro em 2021, quando apareceram juntos. No final do ano passado, os dois oficializaram o noivado durante uma viagem romântica.

Carla Diaz aproveitou viagem à Nova York:

Após o término do relacionamento, Carla Diaz foi curtir sua solteirice em terras estrangeiras! A ex-BBB viajou à Nova York, nos Estados Unidos, e inclusive, compartilhou alguns cliques em um dos locais mais icônicos da cidade: a linha de metrô, utilizada por milhões de pessoas todos os dias.