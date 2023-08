Carla Diaz aposta em look estiloso para passear em Nova York: "Maravilhosa"

A atriz Carla Diaz aproveitou viagem à Nova York para posar em local icônica da cidade; confira!

Nesta noite de quinta-feira, 10, a atriz Carla Diaz decidiu surpreender seus seguidores com mais fotos de sua viagem para Nova York, nos Estados Unidos. A ex-BBB posou em um dos locais mais icônicos da cidade: a linha de metrô, utilizada por milhões de pessoas todos os dias.

Nos cliques, a artista posa com o trem em movimento ao fundo, dando um efeito super legal em sua foto. A atriz também apostou em uma calça baggy, corset preto, óculos escuros e botas prateadas de plataforma para compor seu look despojado. E como um acessório, ela escolheu um café gelado para finalizar o modelito.

Na legenda, Carla escolheu apenas emojis que representam a cidade de Nova York. Contudo, a foto no local icônico da cidade gerou muitos comentários engraçados entre os seguidores da loira. "Cuidado com o vão entre a linha e a plataforma", brincou fã. "Próxima estação: cineminha para assistir Rodeio Rock!", escreveu outro, lembrando que a atriz estrelará um filme ao lado de Lucas Lucco, que estreará no dia 5 de outubro.

Contudo, alguns não deixaram de elogiar a musa. "Essa viagem entregou tantas fotos maravilhosas. Ameeei!", disse admirador. "Minha princesa Nova iorquina", disparou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Carla Diaz celebra protagonismo no filme 'Rodeio Rock'

Na última terça-feira, 8, Carla Diaz usou suas redes sociais para celebrar seu mais novo projeto cinematográfico, o filme Rodeio Rock. No longa, a atriz vive par romântico com o cantor Lucas Lucco.Na ocasião, ela aproveitou para falar um pouco sobre essa experiência.

A ex-BBB publicou fotos em seu perfil no Instagram ao lado de Lucco e de outras pessoas da produção do projeto, que chega aos cinemas no dia 05 de outubro. Carla, que interpreta a personagem Lulli, contou que viu o filme pela primeira vez com a equipe e comemorou o projeto nos seus 30 anos de carreira.

"Ontem tive uma das maiores emoções da minha vida: me assisti no cinema pela primeira vez! Simmm, 30 anos de carreira e realizei esse sonho como protagonista de um filme nacional!!!! Meu coração transbordou alegria nessa noite especial somente para o elenco, produção e patrocinadores, numa cabine onde assistimos o nosso filme Rodeio Rock pela primeira vez!", iniciou ela.

"Meu muito obrigada a toda essa produção e direção que acreditou e confiou em mim e a todo esse elenco maravilhoso pela parceria e troca incrível! Não sei explicar em palavras a minha felicidade, a ficha ainda está caindo, confesso. Mas meu coração está cheio de orgulho por essa produção que está linda, orgulho também de chegar nesse lugar, da menina, hoje mulher que vem conquistando seu espaço e que não desistiu, mesmo com tantos percalços", disse Carla.

Ao finalizar, Diaz comentou sobre os períodos difíceis ao longo da carreira e incentivou os fãs a não desistirem de seus sonhos. "Desculpa falar de mim, mas hoje precisei, porque foram muitos “nãos”, foi muita ralação, nunca foi fácil e eu sei que aí, alguém pode estar lendo e passando por um momento delicado, assim como eu já passei também, mas o que eu posso te dizer é: não desista! Persista!! Um dia você vai ter orgulho da sua trajetória também, eu acredito nisso! Ahhh! Nosso filme estará nos cinemas dia 05 de outubro hein, anota aí!", escreveu na legenda da publicação.